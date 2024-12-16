Откуда пошло выражение «показать, где раки зимуют»?

«Я тебе покажу, где раки зимуют!» Это значит, что человек хочет наказать оппонента или проучить за что-то.

Тут надо разобраться, во-первых, где обитают эти существа. А, во-вторых, почему эта фраза звучит так угрожающе. Раки обитают в пресных водоемах: с наступлением холодной погоды они роют себе норы. Найти их «домики», спрятанные под корягами, очень трудно. Раньше считалось, что выловленные с сентября по апрель раки особенно вкусны. Добывать их приходилось в ледяной воде! Сомнительное удовольствие: роскошный ужин с деликатесами на столе для барина и переохлаждение и болезни - для слуги. Так что, приказ отправиться на поиски «где раки зимуют» подразумевал очень суровое наказание.

Со временем у этого выражения появилось переносное значение. Раков никто уже ловить не заставляет, но в качестве угрозы фраза по-прежнему используется.

Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене







