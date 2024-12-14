Что происходит на картине Константина Маковского «Поцелуйный обряд»

Здесь соединились литература, история и старинные церемонии. Рассказываем, что на ней происходит и почему.

В основе – исторический роман

Русский музей Русский музей

У картины есть подзаголовок – «Пир у боярина Морозова». Художник запечатлел фрагмент из романа Алексея Толстого «Князь Серебряный», где молодая жена хозяина дома выходит к гостям в праздничной одежде для поцелуйного обряда.

Частная коллекция Частная коллекция

Русский музей Русский музей

По сюжету, боярин Дружина Морозов, подслушав разговор своей молодой жены Елены с незнакомцем, узнает, что она влюблена в другого. Чтобы вычислить соперника, он решил устроить во время пира поцелуйный обряд, рассчитывая, что Елена сама себя выдаст. Она и правда лишается чувств, целуя князя Никиту Серебряного…

Старинный обряд

Русский музей Русский музей

Считается, что поцелуйный обряд возник в XVII веке, но имеет византийское или языческое происхождение. Женщины в то время вели очень замкнутый образ жизни и редко показывались на людях. Хозяин мог попросить супругу во время пира выйти к гостям поприветствовать их. Поклонившись, глава дома просил их поцеловать жену в обе щеки, после чего она, пригубив чарку, с поклоном подносила каждому из них вино. Затем супруга уходила на женскую половину дома. Позже такой же обряд могли проводить жены сыновей хозяина дома, его замужние дочери или жены родственников. Незамужние девушки в поцелуйном обряде не участвовали.

Частная коллекция Частная коллекция

Эта церемония происходила лишь когда хозяин хотел выказать особенное уважение своим гостям и когда об этом его особенно просили. Женщины для поцелуйного обряда надевали богатые наряды, и могли их менять во время церемонии.

Русское роскошное

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Константин Маковский был мастером исторического жанра – его картины в боярском стиле высоко ценились в России и за рубежом. А еще он был страстным коллекционером: собирал предметы старины, многие из которых использовал как реквизит во время работы над картинами, в том числе разнообразные ларцы и костюмы.

Русский музей Русский музей

«Поцелуйный обряд» Маковский написал в своей парижской мастерской в 1895-м, через год представил ее на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, а в 1897-м – на своей большой выставке в Санкт-Петербурге. Оттуда картина поступила в Русский музей императора Александра III, где находится и сегодня.

Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене