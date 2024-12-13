7 необычных кафе и ресторанов Советского Союза

Как насчет мороженого в летающей тарелке или кофе на высоте 330 метров? Эти оригинальные кафе были особенно популярны у советской молодежи.

1. Кафе-автоматы

Одним из первых кафе с необычной концепцией в СССР были так называемые кафе-автоматы. Они были в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Москве, Новосибирске, и других крупных советских городах. Идею автоматизации общепита подсмотрели в США еще в 1930-х.

Вот каким было самое известное московское кафе-автомат недалеко от «Детского мира». В меню – около 40 холодных и горячих блюд. Посетитель покупал жетон в кассе, а затем выбирал блюдо. Как писал журнал «Советская торговля», ежедневно здесь обедали 10 тысяч человек.

Кафе работало с 1954 по 1961 год: со временем автоматы выходили из строя, и место превратилось в обычную столовую.

2. Кафе в «летающей тарелке»

Петшаковский/Sputnik Петшаковский/Sputnik

В середине 1960-х весь мир вдохновлялся полетами в космос. Финский архитектор Матти Сууронен придумал дома в форме летающих тарелок «Futuro», несколько из которых оказались и в СССР.

В Краснодаре внутри этой конструкции было кафе-мороженое «Спутник». Дом-тарелка находилась в обычном спальном районе города и особенно популярно было у семей с детьми.

3. Кафе в метро

Буфет в северном вестибюле станции «Охотный ряд», 1935. Леонид Великжанин/TASS Леонид Великжанин/TASS

Буфеты на станциях работали с момента открытия московского метро в 1935 году. Так, на станции «Охотный ряд» можно было купить мороженое, сладости и газировку.

В послевоенные годы буфеты были и на станциях «Аэропорт», «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Комсомольская».

До сих пор в метро сохранился буфет на «Арбатской», который в советские годы был предназначен для машинистов, а сегодня работает для всех.

4. Ресторан на высоте

Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS

Это не только ресторан, но и аттракцион. Трехуровневый ресторан «Седьмое небо» в Останкинской телебашне был одним из самых высоких в мире – 330 метров над землей, да еще и вращался. За 40 минут он делал один оборот, так что можно было любоваться панорамой Москвы.

Он был небольшим, всего на 80 человек, туда продавали отдельные билеты. В меню были комплексные обеды, которые здесь только разогревались, так как в телебашне нельзя было готовить из соображений безопасности.

После пожара на телебашне заведение на 15 лет закрывали на реконструкцию, а вновь открыли в 2016 году.

5. Кафе-самолеты

Мезин Ч./TASS Мезин Ч./TASS

Списанные самолеты в советские годы нередко можно было увидеть в городских парках. Чаще всего их переоборудовали под детские кинотеатры или кафе. Названия были связаны с небом: «Полет», «Лайнер», «Икар».

6. Молодежные кафе и джаз-клубы

Кафе «Дружба» на Петровке. Евгений Умнов/МАММ/МДФ

Бюджетные кафе с яркими вывесками и веселой музыкой появились лишь в период «оттепели» в 1960-х. Только за первые годы этого десятилетия открылось более 300 заведений в крупных городах СССР.

Многие работали днем как обычные кафе, а по вечерам превращались в джаз-клубы. Сюда любили ходить студенты, художники, писатели, литераторы.

7. Кафе-трамваи

Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

В советских городах можно было увидеть еще один необычный вид общепита – трамваи, переделанные под кафе. Они стали появляться в 1980-х, когда разрешили частное предпринимательство. В них подавали самые простые блюда – организовать кухню было сложно. Зато они были очень атмосферными. В Москве трамвай курсировал вокруг Чистых прудов и успел даже сняться в фильмах.