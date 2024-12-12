8 московских адресов Михаила Булгакова

Писатель родился в Киеве. Во время Первой мировой и Гражданской войн он много ездил, успел пожить на Кавказе и на Смоленщине, пока в 1921 году окончательно не поселился в Москве, которую искренне полюбил и где оставался до самой смерти.

1) «Нехорошая квартира»

Большая Садовая, 10

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Комната в коммунальной квартире на Большой Садовой, 10 стала первым постоянным московским адресом Булгакова. Многочисленные пьющие соседи, проблемы с водой и отоплением, шум и теснота нового коммунального быта....Но молодой писатель и на это смотрел с оптимизмом: «Все же потолок, а не синее небо в звездах».

В этой квартире он написал, в том числе, «Белую гвардию» и «Роковые яйца». И именно это место стало прототипом «нехорошей квартиры» из романа «Мастер и Маргарита».

2) Патриаршие пруды

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Один из своих самых любимых районов писатель увековечил в романе «Мастер и Маргарита». Он часто бывал на Патриарших, встречался с друзьями и приятелями.

3) Квартира друзей Булгакова: Владимира и Зинаиды Коморских

Малый Козихинский переулок, 12

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Юрист Коморский и его жена были одними из первых, с кем Булгаков подружился в Москве.

«Ведь это же сверхъестественно!! Четыре комнаты – три человека. И никого посторонних», – писал он о квартире друзей. Это место сохранило дореволюционный буржуазный комфорт, по которому так скучал писатель.

Именно здесь, стесняясь своей коммуналки, он устроил званый обед в честь приехавшего из-за рубежа писателя Алексея Толстого.

4) Всероссийский союз писателей

Тверской бульвар, 25

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

В этом здании, известном как Дом Герцена, сегодня находится Литературный институт им. А.М. Горького, а в начале 1920-х здесь были многочисленные литературные организации, в том числе Всероссийский союз писателей, куда Булгаков иногда заходил. Во флигелях усадебного дома было общежитие для писателей – в частности, там жил Осип Мандельштам, убедивший Булгакова переехать в Москву и покорять ее литературный олимп.

Это место стало прототипом МАССОЛИТа – объединения литераторов из романа «Мастер и Маргарита».

5) Дом Нирнзее

Большой Гнездниковский переулок, 10

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Здесь находилось московское бюро берлинской газеты «Накануне». Фельетоны и остроумные рассказы Булгакова нередко печатали на страницах этого издания. К тому же они приносили писателю стабильные гонорары. Он с удовольствием пил кофе на крыше дома в ресторане «Крыша» и восхищался видом: «Москва лежала, до самых краев видная, внизу».

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Позднее, в этом доме Михаил Булгаков познакомился со своей будущей женой Еленой Сергеевной.

6) Издательство «Недра»

улица Кузнецкий мост, 7

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Здесь был центр московской торговли, но Булгаков ходил сюда не только за покупками. В издательство по соседству он впервые принес свой роман «Белая гвардия» – правда, его отказались печатать. Зато в этом же издательстве в феврале 1924 года в альманахе «Недра» вышла повесть Булгакова «Дьяволиада». Она имела большой успех у читателей, хотя и вызвала недовольство критиков.

7) Редакция газеты «Гудок»

улица Солянка, 12

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Несколько лет Михаил Булгаков создавал фельетоны для железнодорожной газеты страны вместе с коллегами, будущими известными писателями: Юрием Олешей, Ильей Ильфом, Евгением Петровым и другими. Писатель Валентин Катаев говорил, что почти ежедневно виделся в «Гудке» с Булгаковым и восхищался его талантом.

«Он был старше нас всех — его товарищей по газете, — и мы его воспринимали почти как старика». «Старик» часто приглашал молодых писателей в гости на Большую Садовую, 10, в том числе Катаева и Юрия Олешу.

«У Булгаковых всегда были щи хорошие, которые его милая жена нам наливала по полной тарелке, и мы с Олешей с удовольствием ели эти щи, и тут же, конечно, начинался пир остроумия. Олеша и Булгаков перекрывали друг друга фантазией. Тут же Булгаков иногда читал нам свои вещи — уже не фельетоны, а отрывки из романа», – вспоминал Катаев.

8) Гастроном «Елисеевский»

Тверская улица, 14

Пресс-служба Музея Михаила Булгакова Пресс-служба Музея Михаила Булгакова

Квартира Булгакова находилась в двух шагах от Гастронома № 1, который москвичи по старинке называли по имени его дореволюционного владельца купца Елисеева. И, конечно, Михаил Булгаков иногда заходил сюда за продуктами.

В фельетоне «Торговый ренессанс» Булгаков писал об оживлении торговли в Москве начала 1920-х: «Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...»

Черную икру Булгаков позволить себе не мог, но покупал ветчину, хлеб и сыр – непременно чеддер.

«Узнай Россию» благодарит Музей Михаила Булгакова («Нехорошая квартира») за помощь в подготовке материала. Узнайте больше о жизни писателя в Москве с проектом музея «Один день Михаила Булгакова».