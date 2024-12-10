Как Александр Дюма-сын нашел себе русскую жену, замешанную в убийстве

Это целая детективная история! Ведь девушка бежала из России во Францию после громкого криминального скандала.

В интернете множество спекуляций на тему того, что Александр Дюма-отец – это на самом деле Александр Пушкин. Якобы русский поэт не умер на дуэли, а бежал во Францию и творил под псевдонимом.

Мы писали подробнее об этом занимательном мифе тут.

Но связь с Россией действительно была у его сына, писателя Александра Дюма-младшего. Его жена Надин Дюма была русской, и на родине ее знали как Надежду Нарышкину.

Надежда Нарышкина Общественное достояние Общественное достояние

Московская светская львица и обольстительная красавица была единственной дочерью барона Кнорринга (ее девичья фамилия была именно такой) и наследницей большого состояния. Она не отказывала себе в развлечениях.

Будучи в браке с Александром Нарышкиным, Надежда завела роман с писателем Александром Сухово-Кобылиным, известным московским донжуаном. Но вот незадача – у него на содержании была француженка Луиза Симон-Деманш. Для нее он снял дом, покупал все необходимое, а его крепостные прислуживали ей. Ее знала и одобряла его семья.

Александр Сухово-Кобылин Общественное достояние Общественное достояние

Вскоре Луиза узнала о новой возлюбленной своего благодетеля и жутко ревновала. А через некоторое время ее нашли мертвой – девушку жестоко избили и перерезали горло.

Все следы вели к Сухово-Кобылину и Нарышкиной. Нашли даже письма Надежды с угрозами Луизе. Скандал был огромный. Впрочем, любовники отделались легким испугом, а Надежда после допроса спешно уехала из России.

Уже в Париже Нарышкина родила девочку, которую назвала… Луизой. Сухово-Кобылин признал дочь и несколько раз посещал их.

Во Франции Надежда быстро вошла в свет. Вместе с другими русскими дамами, она устраивала салоны и вечера, где бывали даже французские государственные деятели, вроде брата Наполеона.

У Дюма-сына был тогда роман с другой русской и подругой Надежды – Лидией Нессельроде. По иронии судьбы, именно она свела писателя с подругой, попросив Надежду передать писателю, что уходит от него.

Француз восхищался женственностью Надин: «Она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм».

Александр Дюма-сын Общественное достояние Общественное достояние

Надежда окончательно рассталась с Сухово-Кобылиным и родила внебрачную дочь от Дюма. Пожениться с французом она смогла только через 10 лет, после смерти официального мужа Нарышкина.

Правда, и этот брак не стал счастливым. Любвеобильная русская ревновала успешного мужа к поклонницам. А после рождения еще одной дочери и множества выкидышей в попытках родить сына, Надин впала в жуткую депрессию.

Колетт Дюма, дочь Надежды Нарышкиной и Александра Дюма Общественное достояние Общественное достояние

Писатель хотел развода, но не смел бросить больную жену. Только когда Надин было уже за 60, она ушла от Дюма сама и поселилась у дочери. Через 4 года супруги один за другим ушли из жизни.