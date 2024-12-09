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Откуда пошло выражение «подоплека дела»?

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Анна Попова

Russia Beyond (Фото: Общественное достояние)
«Подоплекой дела» называют реальную причину чего-либо, скрытую или неочевидную для всех.

В старину подоплекой называли подкладку у крестьянской рубахи, которая закрывала грудь и спину. Видно ее не было, о том, что с изнаночной стороны есть еще один слой ткани, знал лишь владелец. Поэтому могли сказать так: «Знают горе мое одна грудь да подоплека». В эту подкладку также могли зашивать документы или деньги, чтобы их не украли.

Со временем слово «подоплека» стало использоваться в переносном смысле. Под ним стали подразумевать нечто скрытое от взглядов большинства, изнанку того или иного события или дела.

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