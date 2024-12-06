7 русских режиссеров, которые работали в Голливуде

1. Сергей Эйзенштейн

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Первое предложение поработать в Америке режиссер получил через год после выхода «Броненосца “Потемкина”». Звезды немого кино Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд предложили ему снять фильм для компании United Artists. Спустя два года готовность поработать с Эйзенштейном подтвердил ее директор Джозеф Шенк. В 1929 году советский режиссер наконец получил официальное разрешение на поездку в США. Из-за финансового кризиса в Америке путешествие едва не сорвалось, но весной 1930-го Эйзенштейн получил новое предложение от президента Paramount Pictures Джозефа Ласки.

В Лос-Анджелесе он написал два сценария, но студию не устроили, и тогда Paramount предложила Эйзенштейну поработать над экранизацией «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Но и тут его ожидала неудача – на этот раз из-за антикоммунистических настроений.

И все же домой режиссер возвращаться не спешил. Он сумел получить финансирование для фильма о Мексике и отправился к месту будущих съемок. Работа над сценарием, впрочем, шла не быстро и после срыва дедлайна продюсер потребовал завершить проект в кратчайший срок. Но работа прекратилась лишь когда из СССР пришла телеграмма от Иосифа Сталина о том, что режиссер «утратил доверие». Финансирование заморозили, вид на жительство аннулировали. В Москву Эйзенштейн вернулся в 1932 году.

2. Владимир Немирович-Данченко

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О работе в Голливуде сооснователь Московского Художественного театра отзывался как о самом сложном времени в жизни. В 1925 году МХТ отправился в турне по Европе и Америке. После его завершения еще полтора года Немирович-Данченко провел в Голливуде – по контракту с United Artists он должен был писать сценарии, сниматься в кино, встречаться со звездами.

Киностудию особенно интересовала киноадаптация его спектакля «Пугачевщина». Немирович-Данченко написал сценарий на основе пьесы Константина Тренева и «Капитанской дочки» Пушкина. Как вспоминали современники, синопсис был одобрен дирекцией лишь с одной правкой: их так напугала страшная казнь героя, что они предложили исправить концовку на… свадьбу Пугачева и Екатерины II.

Вернувшись в СССР, Немирович-Данченко грустно резюмировал: «Реклама и спекуляция талантами — вот пульс жизни кино-Америки… Как и во всех других областях духовной культуры, мы и в кино идеологически идем впереди». И был уверен: «Творить можно только в России, продавать в Америке, а отдыхать в Европе».

3. Сергей Бодров-старший

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Роман с Голливудом у режиссера начался еще в начале 1990-х. В соавторстве с Александром Рокуэллом он написал сценарий для его фильма «Любить кого-то». В этой мелодраме снимались Харви Кейтель, Стив Бушеми, Энтони Куинн, а в роли бармена засветился Квентин Тарантино. В 2014-м состоялся режиссерский дебют Бодрова-старшего в Голливуде – фэнтези «Седьмой сын» с Беном Барнсом, Джулианой Мур и Джеффом Бриджесом. А через год вышла лента «Рыцарь кубков» Терренса Малика, в которой Бодров сам появился в эпизоде.

4. Андрей Кончаловский

Татьяна Волобуева/Sputnik Татьяна Волобуева/Sputnik

Режиссер начал работать в Голливуде в 1980-х. Его первой лентой там стала короткометражка «Сломанное вишневое деревце» по рассказу Джесси Стюарта. В 1983-м ее номинировали на «Оскар». В том же году вышел первый голливудский полный метр – драма «Возлюбленные Марии» с Настасьей Кински по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань».

В американской фильмографии режиссера также «Поезд-беглец» с Джоном Войтом и Эриком Робертсом, «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселлом. Сериал «Одиссея» собрал звездный состав: Изабелла Росселини, Арман Ассанте, Грета Скакки, Ванесса Уильямс. И как результат – получил номинацию на «Золотой глобус» и две награды премии «Эмми», в том числе за режиссуру.

Последний фильм Кончаловского, снятый в США, вышел в 2003-м – главные роли в ленте «Лев зимой» исполнили Гленн Клоуз и Патрик Стюарт.

5. Тимур Бекмамбетов

Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

В Голливуде режиссер и продюсер зашел с козырей – снял боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли. Дальше больше: фэнтези «Президент Линкольн: охотник на вампиров», масштабный ремейк «Бен-Гура». За режиссерскими работами последовали и продюсерские в жанре screenlife, когда действие происходит на экране телефона, а также драма «Война токов» о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном.

6. Илья Найшуллер

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В первом полном метре режиссера, фантастическом боевике «Хардкор», снялись Тим Рот, Шарлто Копли и Данила Козловский. Через шесть лет, в 2021-м, вышел и первый его голливудский проект «Никто». Главную роль в ленте сыграл Боб Оденкерк, а продюсером выступил Тимур Бекмамбетов. По итогам первого уикенда, фильм стал первой в истории США картиной, снятой русским режиссером, которая вышла в лидеры проката.

7. Егор Баранов

Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

35-летний режиссер только заходит в Голливуд: его первый дебютный фильм здесь – антиутопия «Возрожденные» о мире будущего, где Ватикан научился воскрешать людей, – вышел весной 2023 года. Картина, не получившая лестных отзывов критиков, был спродюсирована Тимуром Бекмамбетовым.

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