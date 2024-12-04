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Наполеон Бонапарт едва не попал на службу в русскую армию

Тексты
Борис Егоров

Edouard Detaille
Амбициозный корсиканец в России рассчитывал хорошо заработать, отличиться на поле боя и сделать хорошую карьеру.

В 1788 году Бонапарт был никому неизвестным младшим лейтенантом в гарнизоне города Валанс на юго-востоке Франции. Эта служба не приносила ему особой радости: денег катастрофически не хватало, да и перспектив по службе он не видел никаких.

Но внезапно возник шанс все изменить. Россия, которая тогда вела войну против Османской империи, стала набирать на службу иностранных офицеров.

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В русской армии хорошо платили. Можно было, отличившись на поле боя, продвинуться по карьерной лестнице.

Поэтому когда в начале 1788 года в Ливорно прибыл занимавшийся набором добровольцев русский генерал Иван Заборовский, Бонапарт немедленно отправился к нему. 

Впрочем, было одно «но»: в русскую армию иностранцев принимали с понижением в звании. А амбициозный корсиканец рассчитывал немедленно стать капитаном. 

Бонапарт добился личной встречи с Заборовским, но разговор ни к чему не привел. Русский генерал не понимал, почему он должен делать исключение для какого-то младшего лейтенанта.

Разгневанный Бонапарт покинул комнату со словами: «Я пойду в прусскую армию. Король Пруссии даст мне капитана!»

Вот только ни в какую Пруссию он не поехал. Вскоре началась Великая французская революция, которая вынесла Наполеона на вершину власти.  

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