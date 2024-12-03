Зарайск: 5 причин поехать в это древнее место (ФОТО)

Город в 145 км от Москвы и на год старше столицы. В XVI веке он стоял на самой южной границе Руси, поэтому здесь возвели кремль с мощными крепостными стенами, который отлично сохранился.

1. Посетить Зарайский кремль

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Много ли вы знаете кремлей, кроме Московского, да еще в такой прекрасной сохранности? Уже на подъезде к городу, вы будете впечатлены одним видом этой крепости.

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Множество раз эти стены выдерживали набеги крымских татар и других неприятелей, но кремль ни разу не был взят.

2. Поклониться иконе Николы Зарайского

Общественное достояние Общественное достояние

В Никольском соборе кремля находится древняя чудотворная икона святого Николая (Никола Зарайский). По легенде, в XIII веке она прибыла в Зарайск по благословению самого Николая Чудотворца. Он явился во сне своему служителю в Корсуни (Херсонес на территории современного Крыма) и велел нести его чудотворный образ на Рязанскую землю (Рязань как раз недалеко отсюда).

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Поклониться святыне приезжали многие, в том числе царь Иван Грозный, победитель поляков князь Дмитрий Пожарский, император Александр II.

Кстати, это не единственный чисто русский иконографический образ Николая. О других читайте тут.

3. Посмотреть на доисторического бизона

Олег Краснов Олег Краснов

Еще в советское время в Зарайске обнаружили стоянку времен палеолита. А в 2001 году на раскопках нашли уникальный артефакт – статуэтку бизона, выполненную из бивня мамонта, возрастом около 22 тысячи лет! По свидетельству музейщиков, такой нет нигде в мире: именно зарайский бизон попал на обложку каталога большой выставки доисторических древностей в лондонском Victoria and Albert Museum.

4. Попробовать медовую коврижку

В разных регионах России готовили свои лакомства из муки и меда – где пряники, а где коврижки. Зарайская коврижка известна с XIX века. Сегодня ее c разными вариациями специй можно попробовать в первой в России «Коврижечной» недалеко от зарайского кремля.

Особенный вид коврижки – «Федина радость» – посвящен Федору Достоевскому, чье фамильное имение Даровое находится недалеко от Зарайска.

5. Подняться на водонапорную башню

29-метровая водонапорная башня – еще одна местная достопримечательность и одна из самых высоких точек города. Забравшись на самый верх, можно не только посмотреть на весь город с высоты, но оглядеть окрестность вдаль чуть ли не на 30 км.

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Башня из красного кирпича в стиле донжон была построена в 1916 году. Она снабжала водой пол города. Старинные резервуары для воды и сейчас можно увидеть внутри.

БОНУС: Посмотреть на современных художников со всей России

Зарайск – город с богатым культурным наследием. Отсюда родом, например, ученица Огюста Родена Анна Голубкина. В ее доме теперь музей.

Олег Краснов Олег Краснов

А недавно здесь открылся фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». В Доме поэта-революционера Г.А. Мачтета можно посмотреть работы российских художников со всей страны. А в абсолютно новом городском арт-пространстве «ЦЕХЪ» – произведения местных авторов.

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