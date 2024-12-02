6 самых красивых дворцов Крыма

На полуострове отдыхала вся знать Российской Империи, включая царскую семью. Многие именитые семейства здесь построили летние резиденции.

1. Ливадийский дворец в Ялте

Андрей Некрасов/Global Look Press Андрей Некрасов/Global Look Press

Первым живописную Ливадию на южном берегу Крыма освоил Александр II. В 1861 году он купил здесь имение и построил Большой дворец в подарок жене. Позже для наследников возвели еще несколько ливадийских дворцов. До наших дней дошел лишь один – последний, возведенный по личному повелению Николая II в 1910 году. Ливадия была любимым местом последнего императора, он приезжал с семьей отдыхать сюда один-два раза в год.

Андрей Некрасов/Global Look Press Андрей Некрасов/Global Look Press

Дворец построен в стиле итальянских вилл эпохи ренессанса – с внутренним двориком, открытыми галереями, ажурными балконами и резным декором. Для строительства выбрали белый инкерманский камень, который добывают в Крыму.

Именно в Ливадии в 1945 году прошла Ялтинская конференция, а во дворце была резиденция Франклина Рузвельта и американской делегации. Сегодня здесь музей.

2. Массандровский дворец

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Массандра – местность на южном берегу Крыма, известная своими виноградниками и красивыми видами.

Дворец в духе французских шато начинал строить сын Крымского генерал-губернатора Семен Воронцов, а достраивали Александр III и Николай II. Последний сделал это лишь в память об отце, не успевшем завершить постройку до своей смерти. Впоследствии семья Николая сюда приезжала лишь для коротких прогулок и даже ни разу не останавливалась на ночь.

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В советское время дворец был дачей Иосифа Сталина и других генсеков, теперь здесь работает музей.

3. «Ласточкино гнездо»

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Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма – псевдоготический замок на отвесной 40-метровой скале в крымском поселке Гаспра.

Небольшое здание на этом месте построил в 1889 году врач Адальберт Тобин, служивший в императорской больнице в Ливадии. Практически сразу авторы путеводителей по Крыму окрестили его «Ласточкиным гнездом».

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Свой нынешний вид оно приобрело в 1912-м при новом владельце – московском купце Сергее Рахманове.

После революции здание было заброшено, позже здесь был читальный зал санатория, потом ресторан. Сегодня замок отреставрировали и устроили внутри музей.

4. Юсуповский дворец в Кореизе

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В 1909 году этот роскошный дворец недалеко от Ялты построил для себя князь Феликс Юсупов, представитель одного из богатейших родов Российской Империи.

Архитектурный облик его эклектичен, преобладает модный в то время неомавританский стиль.

Тонкие аристократы Юсуповы любили бывать в этом дворце и любоваться южным берегом Крыма. Здесь состоялась помолвка Феликса Юсупова-младшего (того самого, что принимал участие в убийстве Распутина) с его будущей женой Ириной, племянницей императора.

Вадим Разумов Вадим Разумов

Именно в Кореиз семья уехала из охваченного революцией Петрограда, отсюда уже эмигрировала навсегда.

В советское время во дворце отдыхали высокопоставленные партийные деятели. Теперь он находится в управлении делами президента.

5. Воронцовский дворец в Алупке

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Первым владельцем дворца был генерал-губернатор Новороссийского края граф Михаил Воронцов. Будучи большим англоманом, он заказал проект своей летней резиденции британскому архитектора Эдварду Блору, который участвовал в строительстве Букингемского дворца.

Дворец в Алупке строили почти 20 лет. Его архитектурный облик сочетает в себе разные стили и эпохи: с одного ракурса это английский средневековый замок, с другого – мавританский дворец с башенками, напоминающими минареты. Кстати, построено здание из необычного местного камня диабаза.

Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

Интерьеры середины XIX века сохранились без изменений, и теперь во дворце музей.

6. Ханский дворец в Бахчисарае

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Самый необычный дворец Крыма, напоминающий о богатой истории полуострова.

Хан-Сарай, в буквальном переводе – ханский дворец, построил в середине XVI века крымский хан Сахиб I Герай. Бывшая резиденция крымских ханов – единственный памятник крымско-татарской архитектуры, сохранившийся до наших дней.

В то время Крымское ханство подчинялось Османской империи, и дворец был центром политической жизни, здесь решались важнейшие вопросы.

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Когда в ходе русско-турецкой войны русские войска взяли Бахчисарай, дворец чуть не сгорел дотла. Но его отремонтировали, и впоследствии Екатерина II и другие монархи посещали Сарай и даже останавливались в нем.

Сегодня во дворце работает Музей истории и культуры крымских татар.

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