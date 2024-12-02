6 самых красивых дворцов Крыма

Первым живописную Ливадию на южном берегу Крыма освоил Александр II. В 1861 году он купил здесь имение и построил Большой дворец в подарок жене. Позже для наследников возвели еще несколько ливадийских дворцов. До наших дней дошел лишь один – последний, возведенный по личному повелению Николая II в 1910 году. Ливадия была любимым местом последнего императора, он приезжал с семьей отдыхать сюда один-два раза в год.
Дворец построен в стиле итальянских вилл эпохи ренессанса – с внутренним двориком, открытыми галереями, ажурными балконами и резным декором. Для строительства выбрали белый инкерманский камень, который добывают в Крыму.
Именно в Ливадии в 1945 году прошла Ялтинская конференция, а во дворце была резиденция Франклина Рузвельта и американской делегации. Сегодня здесь музей.
Массандра – местность на южном берегу Крыма, известная своими виноградниками и красивыми видами.
Дворец в духе французских шато начинал строить сын Крымского генерал-губернатора Семен Воронцов, а достраивали Александр III и Николай II. Последний сделал это лишь в память об отце, не успевшем завершить постройку до своей смерти. Впоследствии семья Николая сюда приезжала лишь для коротких прогулок и даже ни разу не останавливалась на ночь.
В советское время дворец был дачей Иосифа Сталина и других генсеков, теперь здесь работает музей.
Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма – псевдоготический замок на отвесной 40-метровой скале в крымском поселке Гаспра.
Небольшое здание на этом месте построил в 1889 году врач Адальберт Тобин, служивший в императорской больнице в Ливадии. Практически сразу авторы путеводителей по Крыму окрестили его «Ласточкиным гнездом».
Свой нынешний вид оно приобрело в 1912-м при новом владельце – московском купце Сергее Рахманове.
После революции здание было заброшено, позже здесь был читальный зал санатория, потом ресторан. Сегодня замок отреставрировали и устроили внутри музей.
В 1909 году этот роскошный дворец недалеко от Ялты построил для себя князь Феликс Юсупов, представитель одного из богатейших родов Российской Империи.
Архитектурный облик его эклектичен, преобладает модный в то время неомавританский стиль.
Тонкие аристократы Юсуповы любили бывать в этом дворце и любоваться южным берегом Крыма. Здесь состоялась помолвка Феликса Юсупова-младшего (того самого, что принимал участие в убийстве Распутина) с его будущей женой Ириной, племянницей императора.
Именно в Кореиз семья уехала из охваченного революцией Петрограда, отсюда уже эмигрировала навсегда.
В советское время во дворце отдыхали высокопоставленные партийные деятели. Теперь он находится в управлении делами президента.
Первым владельцем дворца был генерал-губернатор Новороссийского края граф Михаил Воронцов. Будучи большим англоманом, он заказал проект своей летней резиденции британскому архитектора Эдварду Блору, который участвовал в строительстве Букингемского дворца.
Дворец в Алупке строили почти 20 лет. Его архитектурный облик сочетает в себе разные стили и эпохи: с одного ракурса это английский средневековый замок, с другого – мавританский дворец с башенками, напоминающими минареты. Кстати, построено здание из необычного местного камня диабаза.
Интерьеры середины XIX века сохранились без изменений, и теперь во дворце музей.
Самый необычный дворец Крыма, напоминающий о богатой истории полуострова.
Хан-Сарай, в буквальном переводе – ханский дворец, построил в середине XVI века крымский хан Сахиб I Герай. Бывшая резиденция крымских ханов – единственный памятник крымско-татарской архитектуры, сохранившийся до наших дней.
В то время Крымское ханство подчинялось Османской империи, и дворец был центром политической жизни, здесь решались важнейшие вопросы.
Когда в ходе русско-турецкой войны русские войска взяли Бахчисарай, дворец чуть не сгорел дотла. Но его отремонтировали, и впоследствии Екатерина II и другие монархи посещали Сарай и даже останавливались в нем.
Сегодня во дворце работает Музей истории и культуры крымских татар.
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