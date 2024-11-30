5 лучших советских и российских экранизаций Александра Дюма

Советские дети выросли на книге о трех мушкетерах, но также на фильме, где д'Артаньян говорит по-русски. А в 1990-х вся страна засматривалась сериалами по мотивам французской истории.

1. «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)

Арамис (Игорь Старыгин), Портос (Валентин Смирнитский), Атос (Вениамин Смехов) и д’Артаньян (Михаил Боярский) Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1978 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1978

Это по-настоящему культовый фильм. Три серии музыкальной приключенческой феерии, принесшие неземную популярность Михаилу Боярскому, сыгравшему главную роль. "Французские" пейзажи и декорации снимали в Одессе и Львове. Помимо прекрасной актерской игры и трепетного отношения к сюжету и тексту Дюма, советская экранизация славится музыкой и песнями: «Баллада о дружбе», «Песня мушкетёров», «Песня Миледи», «Пуркуа па» и еще десятком композиций, прозвучавших в фильме, до сих пор являются всенародными хитами.

2. «Узник замка Иф» (1988)

Виктор Авилов в роли графа Монте-Кристо Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1988 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1988

Спустя 10 лет после съемок «Мушкетеров» режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич вновь взялся за Дюма. На сей раз выбор пал на роман «Граф Монте-Кристо», один из наиболее часто экранизируемых.

Это невероятная история о юноше Эдмоне Дантесе, который несправедливо попал в тюрьму, а потом выбрался и отомстил обидчикам. Сценарий писали специально под «д'Артаньяна» Михаила Боярского. От главной роли он отказался, но все-таки участвовал в фильме в образе злодея Фернана. Юного Дантеса сыграл Евгений Дворжецкий, а зрелого (графа Монте-Кристо) — Виктор Авилов.

Боярский отказался играть роль графа Монте-Кристо, но сыграл Фернана, а для Анны Самохиной роль Мерседес стала дебютной Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1988 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1988

Сегодня этот трехсерийный фильм – признанная советская киноклассика.

3. «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992)

Михаил Боярский в продолжении саги о мушкетерах Георгий Юнгвальд-Хилькевич/ТПО «Союзтелефильм», 1992 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/ТПО «Союзтелефильм», 1992

Успех фильма про мушкетеров не давал покоя ни режиссеру, ни зрителям. Они жаждали продолжения. И спустя 13 лет Юнгвальд-Хилькевич выпустил сиквел: четырехсерийный фильм «Мушкетёры двадцать лет спустя» по мотивам романа «Двадцать лет спустя». С уже знакомыми героями и актерами. На радость публике вчерашний граф Монте-Кристо, актер Виктор Авилов, сыграл в фильме Мордаунта, сына Миледи и врага мушкетеров.

Спустя год Юнгвальд-Хилькевич снял также фильм «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993) по мотивам романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», а в 2008 году еще раз вернулся к любимым героям в фильме «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008).

4. «Королева Марго» (1996)

Евгения Добровольская в роли Королевы Марго (справа) и Вера Сотникова в роли графини Анриетты Неверской Александр Муратов/Информкино, 1996 Александр Муратов/Информкино, 1996

Сестру короля Франции Карла IX выдают замуж на гугенота Генриха Наваррского. Их союз должен был установить мир в религиозной войне католиков и протестантов. Однако заканчивается история кровавой Варфоломеевской ночью, в которой Марго спасает от гибели раненого протестанта и влюбляется в него. Звездой сериала стал Дмитрий Харатьян, сыгравший как раз этого возлюбленного. Он был хорошо знаком публике после столь же романтической роли в сериале «Гардемари́ны, вперёд!» (1987). У продюсера Сергея Жигунова (он также сыграл одну из ролей) и режиссера Александра Муратова возникло множество разногласий во время съемок - в частности в выборе актеров. Поэтому многие роли были на монтаже переозвучены.

5. «Графиня де Монсоро» (1998)

Евгений Дворжецкий (в центре) в роли Генриха III Владимир Попков/Шанс, 1997 Владимир Попков/Шанс, 1997

В центре внимания здесь — трагическая любовь красавицы-графини и храброго фехтовальщика графа де Бюсси на фоне религиозной войны между католиками и протестантами. По сути, это продолжение истории, описанной в «Королеве Марго». Съемки двух сериалов шли одновременно и некоторых персонажей сыграли одни и те же актеры. Появился здесь и Евгений Дворжецкий из «Графа Монте-Кристо» в роли самого короля Франции Генриха III. Режиссер Владимир Попков к тому моменту уже стал любимцем публики, экранизировав роман «Сердца трёх» Джека Лондона.

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