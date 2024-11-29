10 идей для зимнего путешествия по России

Холодное время года - это не повод сидеть дома. Едем в гости к Деду Морозу, охотимся за северным сиянием и знакомимся с новогодней столицей.

1. Великий Устюг

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Старинный город Русского Севера - это настоящий музей под открытым небом. Здесь находится более 150 объектов культурного наследия, среди которых 28 величественных храмов XVII—XVIII веков. Город известен и своими ремеслами: это родина «мороза по жести» и северной черни по серебру.

А самый известный житель Великого Устюга - это Дед Мороз. В его вотчине можно не только встретиться с ним лично, но и прогуляться по сказочной тропе и прокатиться на русской печке.

2. Киров

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Этот город стал новогодней столицей России 2025, перенял эстафету у Суздаля, а это значит, что гостей ждут веселые зимние ярмарки и экскурсии. А кроме того, в Кирове можно узнать секреты Дымковской игрушки, посетить резиденцию Кикиморы Вятской и прогуляться по набережной Александра Грина.

3. Рыбинск

skaman306/Getty Images skaman306/Getty Images

Город, который вернет вас в XIX век. Рыбинск - это купеческий город на Волге, центр которого стилизован под старину. Даже вывески кафе и магазинов сделаны в едином стиле ретро.

Здесь также есть музей братьев Нобелей, которые развивали нефтяную промышленность в городе и на Волге.

4. Архангельск

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Архангельск - это один из главных городов Русского Севера. До строительства Санкт-Петербурга именно порт Архангельск был для России торговым и культурным «окном в Европу».

Сегодня здесь можно увидеть и старые деревянные купеческие дома, попробовать в ресторанах поморские блюда в современном прочтении, и прогуляться по набережной реки Двины.

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А недалеко от города находится музей деревянной архитектуры «Малые Корелы», где собраны исполинские мельницы и поморские дома.

5. Мурманск

Дмитрий Дубов/Sputnik Дмитрий Дубов/Sputnik

Мечтаете увидеть северное сияние? Тогда отправляйтесь в Мурманск, крупнейший в мире город за Полярным кругом. Сюда удобно добираться и на поезде, и на самолете, и на автомобиле. В декабре здесь наступает полярная ночь, которая длится 41 сутки, но город ярко подсвечивается. А если вам повезет, то увидите и огни северного сияния.

Елена Верещака/TASS Елена Верещака/TASS

Любоваться этим феноменом лучше всего за пределами города - например, в старинном рыбацком поселке Териберка, популярном сегодня у туристов.

6. Кировск

Алексей Облов/Getty Images Алексей Облов/Getty Images

Кировск - город в Мурманской области у подножья Хибин. Здесь находятся горнолыжные курорты (основной – «Большой Вудъявр»), но интересно будет и тем, кто не катается.

В Кировске можно увидеть самый северный в России ботанический сад, открытый еще в 1931 году. Представьте, за Полярным кругом растет инжир, агава и даже кофе!

7. «Красная Поляна»

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Для любителей горнолыжного спорта главное зимнее направление – это «Красная Поляна» недалеко от Сочи. Здесь самая большая зона катания в стране, более 170 км трасс разного уровня сложности. А еще много отелей, кафе и развлечений для всей семьи. О других зимних курортах писали здесь.

8. Озеро Байкал

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Лед – это повод для путешествия на Байкал! Знаменитое озеро замерзает полностью ближе к февралю, и здесь насчитываются десятки видов льда. Это разнообразные узоры из трещин и пузырей, которые образуются в кристально чистой воде. Добраться до Байкала и острова Ольхон проще всего из Иркутска.

9. Суздаль

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Красота русской зимы в старинном городе Золотого кольца! Достопримечательности тут на каждом шагу: суздальский кремль, музей деревянного зодчества, купеческие дома. На Торговой площади множество кафе и сувенирных магазинов. На улицах в холодное время продают сбитень, горячий медовый напиток, чтобы гулять было еще приятнее.

10. Москва

Максим Чурусов/TASS Максим Чурусов/TASS

Улицы Москвы зимой украшают самые разные световые гирлянды, которые делают город очень уютным. В центре открываются зимние ярмарки с каруселями, катками и угощениями. Самые красивые улицы для зимних прогулок по столице – Никольская, Арбат и Камергерский переулок.