Почему у Блока две могилы?

Кто и зачем перезахоронил главного поэта Серебряного Века. И почему почитатели поклоняются обоим местам?

Александра Блока похоронили 10 августа 1921 года на Смоленском кладбище в Петрограде. По его воле на надгробии лишь простой деревянный крест.

В 1944 году советская власть решила перезахоронить останки Блока и нескольких других писателей на Волковском кладбище – там создавали музей-некрополь «Литераторские мостки».

Оказалось, что во время Блокады Ленинграда деревянный крест над могилой Блока исчез. Возможно, его использовали, чтобы разжечь огонь – тогда чтобы согреться жгли все: и книги, и старую мебель.

«Между листьями виднелась воткнутая в землю узкая железка с грубо написанной надписью "Блок"», – писал Николай Успенский, основатель музея-некрополя на Волковском кладбище.

С эксгумацией и перезахоронением тоже случилась таинственная история. То ли среди останков нашли лишь череп Блока, то ли перезахоронили лишь череп, а остальное потерялось... На новом месте установили памятник-обелиск, а старую могилу сравняли с землей.

Однако могилу на Смоленском кладбище привыкли посещать многочисленные поклонники Блока. Они поставили простой новый крест и продолжили приходить к своему кумиру именно туда.

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