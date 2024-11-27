5 поразительных фактов о русском Шпицбергене

Архипелаг Шпицберген — одно из мест планеты, где люди живут в условиях вечной мерзлоты и опасности. На его территории есть российский шахтерский поселок Баренцбург.

Шпицберген принадлежит Норвегии, но у острова особый политический статус. Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года, любое государство-участник договора (а их более 40) имеет право вести на архипелаге хозяйственную деятельность наравне с норвежцами и жить там. Однако сейчас этим правом пользуется только Россия.

СССР владел тремя поселками Шпицбергена, но сегодня два заброшены, а действующий остался лишь один – Баренцбург. Здесь живет около 400 человек, почти все они занимаются угледобычей или сферой обслуживания, и их жизнь здесь полна неожиданных правил.

1. На Шпицбергене запрещено рождаться и умирать

Atlantide Phototravel/Getty Images Atlantide Phototravel/Getty Images

Дело в том, что больница на архипелаге всего одна, и она не обладает необходимым оборудованием для принятия родов. Именно поэтому беременным женщинам за несколько месяцев до появления ребенка рекомендуют уезжать с острова – ради их же безопасности. Затем они смогут вернуться назад.

Чуть по-другому здесь обстоят дела со смертью. На территории архипелага действует закон, который запрещает захоронение в земле. Из-за вечной мерзлоты тела не разлагаются, а мумифицируются. Это опасно, поскольку привлекает хищников.

2. Кошки под запретом

В 1992 году на архипелаге приняли закон, согласно которому жителям запрещается иметь кошек. Он защищает местную популяцию птиц, часть из которых обитают только здесь.

Правда, несмотря на запрет, на Шпицбергене все равно обитали четыре кошки по имени Кеша, Рыжий, Мила и Нюра. Выделялся в компании кот Кеша: он дрался с лисами, охотился на грызунов, а вот птиц, наоборот, не трогал. К сожалению, в 2021 году он скончался в возрасте 12 лет.

3. Самый северный памятник Ленину

Christian Aslund/Getty Images Christian Aslund/Getty Images

Официально этот памятник является самой северной статуей вождя большевистской революции. Он стоит в заброшенном советском поселке Пирамида, некогда бывшим самым большим русским поселением на Шпицбергене. После его консервации инфраструктура осталась. Теперь посмотреть на поселение-призрак и самого северного Ленина возят только туристов, никакой другой деятельности – кроме отеля – тут нет.

4. На архипелаг может попасть практически кто угодно

Paul Souders/Getty Images Paul Souders/Getty Images

В 1920 году был подписан договор, согласно которому Норвегия имеет полный суверенитет над Шпицбергеном, однако с рядом оговорок и условий. Острова являются безвизовой зоной и не входят в Шенгенское соглашение, поэтому посетить их могут жители более 40 стран, подписавших договор. Виза не нужна как россиянам, так и тем, кто хочет побывать в «маленькой норвежской России».

5. Жители обязаны носить с собой оружие

Cultura/Getty Images Cultura/Getty Images

Конечно, не везде. Например, в поселках открытое ношения оружия запрещено, однако если кто-то выходит за пределы населенных пунктов, то обязан иметь с собой ружье. Такие меры безопасности помогают уменьшить смертность от нападений диких животных, в частности, белых медведей. Всем также советуют брать с собой сигнальные ракетницы — ими можно показать свое расположение в случае, если заблудились, а также отпугивать хищников.

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