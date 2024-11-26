5 Римских пап, которых почитают в православии

Согласно житию, Климент в 24 года стал учеником апостола Петра, а затем и его преемником, и был рукоположен в епископы Рима. Император Траян отправил Климента на каторгу в каменоломни неподалеку от Херсонеса. Но он продолжал проповедовать. В 101 году его утопили: с тех пор каждый год в день смерти Климента воды Черного моря открывали доступ в пещеру с его останками. В 9 веке святые Кирилл и Мефодий обрели мощи священномученика – они считаются одной из первых христианских святынь на Руси. Его память чтят 8 декабря.
Святой Григорий происходил из знатной семьи, получил великолепное образование и занимал в Риме высшую гражданскую должность – префекта города. После смерти отца он ушел в отставку, в шести оставшихся ему в наследство виллах на Сицилии открыл монашеские общины, а в римском доме – монастырь апостола Андрея, где и жил. В 590 году его избрали папой Римским. Его память православная церковь чтит 25 марта.
По легенде, святой Сильвестр излечил императора Константина от проказы. В благодарность тот прекратил гонения на христиан. В 314 году Сильвестр стал епископом Рима. Считается, что он созвал I Вселенский Собор, на котором осудили арианство. Утвердил положение о том, что таинства, которые совершаются священником, остаются действенными, невзирая на его личные грехи. Святой также составил значительную часть одного из важнейших для верующих документов - Символа веры, описывающего основы христианства. Кроме того, при нем Пасху стали праздновать в один день. По легенде, император Константин надел на голову Сильвестр белый клобук, когда же он скончался, его вернули обратно в Константинополь, откуда он отправился в Великий Новгород. В православии память святого Сильвестра чтят 15 января.
Православные почитают его как защитника веры. Именно святой Лев на четвертом Вселенском Соборе одержал победу над монофизитами, которые отрицали, что во Христе соединяются две природы – божественная и человеческая. И таким образом, он поддержал православных. Его память чтят 3 марта.
Мартин стал преемником Феодора I на папском престоле в 649 году. Он выступал против монофелитов, считавших, что у Христа нет ни человеческой воли, ни человеческой деятельности, и на Поместном соборе в Риме осудил их как еретиков. Так он выступил против императора Константина. В итоге Мартина Исповедника отправили в ссылку в Херсонес Таврический, где он скончался от жизненных тягот и голода. Его память совершается 27 апреля.
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