5 Римских пап, которых почитают в православии

Святые, канонизированные до разделения церкви на католическую и православную, одинаково почитаются обеими конфессиями. Есть среди них и Римские папы.

Климент I

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Согласно житию, Климент в 24 года стал учеником апостола Петра, а затем и его преемником, и был рукоположен в епископы Рима. Император Траян отправил Климента на каторгу в каменоломни неподалеку от Херсонеса. Но он продолжал проповедовать. В 101 году его утопили: с тех пор каждый год в день смерти Климента воды Черного моря открывали доступ в пещеру с его останками. В 9 веке святые Кирилл и Мефодий обрели мощи священномученика – они считаются одной из первых христианских святынь на Руси. Его память чтят 8 декабря.

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Григорий I Великий Двоеслов

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Святой Григорий происходил из знатной семьи, получил великолепное образование и занимал в Риме высшую гражданскую должность – префекта города. После смерти отца он ушел в отставку, в шести оставшихся ему в наследство виллах на Сицилии открыл монашеские общины, а в римском доме – монастырь апостола Андрея, где и жил. В 590 году его избрали папой Римским. Его память православная церковь чтит 25 марта.

Сильвестр

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По легенде, святой Сильвестр излечил императора Константина от проказы. В благодарность тот прекратил гонения на христиан. В 314 году Сильвестр стал епископом Рима. Считается, что он созвал I Вселенский Собор, на котором осудили арианство. Утвердил положение о том, что таинства, которые совершаются священником, остаются действенными, невзирая на его личные грехи. Святой также составил значительную часть одного из важнейших для верующих документов - Символа веры, описывающего основы христианства. Кроме того, при нем Пасху стали праздновать в один день. По легенде, император Константин надел на голову Сильвестр белый клобук, когда же он скончался, его вернули обратно в Константинополь, откуда он отправился в Великий Новгород. В православии память святого Сильвестра чтят 15 января.

Лев Великий

Попов Г. В. Андрей Рублев. М.: Северный паломник, 2007 Попов Г. В. Андрей Рублев. М.: Северный паломник, 2007

Православные почитают его как защитника веры. Именно святой Лев на четвертом Вселенском Соборе одержал победу над монофизитами, которые отрицали, что во Христе соединяются две природы – божественная и человеческая. И таким образом, он поддержал православных. Его память чтят 3 марта.

Мартин I

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Мартин стал преемником Феодора I на папском престоле в 649 году. Он выступал против монофелитов, считавших, что у Христа нет ни человеческой воли, ни человеческой деятельности, и на Поместном соборе в Риме осудил их как еретиков. Так он выступил против императора Константина. В итоге Мартина Исповедника отправили в ссылку в Херсонес Таврический, где он скончался от жизненных тягот и голода. Его память совершается 27 апреля.

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