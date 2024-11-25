Откуда пошло выражение «бред сивой кобылы»?

Разберемся по порядку. Во-первых, бредом в старину называли бесцельное хождение, то есть когда человек бродил туда-сюда без всякого смысла. Во-вторых, лошади сивой масти - серой с темными переливами - выглядят седыми. То есть получается, говоря про бред сивой кобылы, люди подразумевали бесцельное хождение старой лошади. А в переносном смысле - бессмысленные россказни, болтовню стариков.
Сходный смысл и у выражения «врет, как сивый мерин». В старину скакунов сивой масти считали глупыми и непригодными для хозяйства. Поэтому со временем появилось и другое значение - байки глупого человека.
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