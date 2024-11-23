5 лучших советских экранизаций Чехова

Спектакли по пьесам главного русского драматурга можно увидеть в театрах по всему миру. По ним и по его рассказам снято также сотни фильмов. Вот лучшие из тех, что создали на родине писателя.

1. Каштанка – реж. Михаил Цехановский, 1952

Михаил Цехановский/Союзмультфильм, 1952 Михаил Цехановский/Союзмультфильм, 1952

Собака по кличке Каштанка живет у столяра. Однажды несчастное животное потерялось на улице и попало у клоуну-дрессировщику. Там у Каштанки появились новые друзья – гусь, кот, свинья. Со временем она начинает выступать в цирке. И – чудо: на одном из представлений видит своего бывшего хозяина.

Знакомство большинства русских детей с Чеховым начинается с рассказа "Каштанка" и с этого мультипликационного фильма. Критики отмечали высокую художественность анимации и с удивительно тонко прорисованной актерской игрой, которая позволяет и посмеяться, и поплакать.

2. Дама с собачкой – реж. Иосиф Хейфиц, 1960

Иосиф Хейфиц/Ленфильм, 1960 Иосиф Хейфиц/Ленфильм, 1960

Дмитрий Гуров женат, но легко встречается с женщинами на стороне. Вот только один курортный роман не дает ему покоя. Кажется, что это не просто случайная связь, а настоящая любовь. Вернувшись домой с отдыха, он то и дело ищет новых встреч со своей дамой с собачкой.

Картина была снята к 100-летию писателя по мотивам одноименного рассказа. И была отмечена специальным призом в Каннах, а также лондонской BAFTA. Фильм запомнился зрителю прежде всего потрясающей актерской игрой дуэта Ии Саввиной и Алексея Баталова.

3. Дядя Ваня – реж. Андрей Кончаловский, 1970

Андрей Михалков-Кончаловский/Мосфильм, 1970 Андрей Михалков-Кончаловский/Мосфильм, 1970

Как и во многих произведениях Чехова, действие происходит в провинции, в дворянской усадьбе. Имение принадлежало покойной жене профессора Серебрякова. Теперь там живут он сам, их дочь, брат покойной – дядя Ваня, а также новая жена профессора. Жизнь скучна и кажется бессмысленной. Дядя Ваня очень беден, единственное его занятие – вести хозяйственные дела в усадьбе. Он человек тонкой душевной организации и очень переживает, когда оказывается, что профессор не такой прекрасный человек или что молодая жена профессора ему не верна...

В основе фильма – одноименная пьеса Чехова. И экранизация Андрея Кончаловского очень близка к тексту оригинала. Главные роли исполнили выдающиеся актеры – Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ирина Купченко и Владимир Зельдин. Как итог – серебряные призы кинофестивалей в Сан-Себастьяне, Сорренто и Милане.

Также фильм отличает отличный саундтрек, написанный Альфредом Шнитке.

4. Неоконченная пьеса для механического пианино – реж. Никита Михалков, 1977

Никита Михалков/Мосфильм, 1977 Никита Михалков/Мосфильм, 1977

Действие происходит в загородной дворянской усадьбе, где живет молодая вдова генерала, и ее пасынок с женой Софьей. В имении собираются гости. Оказывается, что Софья – первая любовь одного из гостей, Платонова. Он признается ей во вновь вспыхнувших чувствах. Но оказывается не готов к тому, что Софья обещает уйти к нему от мужа...

Никита Михалков/Мосфильм, 1977 Никита Михалков/Мосфильм, 1977

Фильм снят по мотивам пьесы «Безотцовщина», хотя сюжет ее значительно изменен. Также сценаристы Александр Адабашьян и Никита Михалков использовали фрагменты нескольких других рассказов Чехова. Картина получила множество наград международных кинофестивалей, от Белграда до Чикаго. Отдельно отметили игру Александра Калягина (Платонов).

5. Мой ласковый и нежный зверь – реж. Эмиль Лотяну, 1978

Эмиль Лотяну/Мосфильм,1978 Эмиль Лотяну/Мосфильм,1978

В центре сюжета – любовный четырехугольник. Трое мужчин влюбляются в юную красавицу. Она хочет избавиться от нищеты и выходит замуж за одного из них. Потом признается в любви к другому, но при этом уходит от мужа к третьему... Во время охоты девушку убивают. Кто же из ревнивцев совершил преступление?

Сюжет фильма основан на повести «Драма на охоте». Мужские роли достались известным актерам – Олегу Янковскому, Кириллу Лаврову и Леониду Маркову, а хрупкую красавицу сыграла Галина Беляева.

Фильм – совместное производство СССР и ФРГ, а снял его молдавский режиссер Эмиль Лотяну. Зрителям по всему миру невероятно запомнился вальс, прозвучавший в фильме. Его написал композитор Евгений Дога. Сам Рональд Рейган назвал эту музыку «вальсом века».