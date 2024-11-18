Что означает выражение «лед тронулся»?

Изначально это выражение использовали, когда на реках весной и правда начинал таять и двигаться лед. В рассказе «На реке» Антон Чехов так описывал этот момент: «Лед тронулся! — слышны крики среди ясного, весеннего дня. — Ребята, лед идет! Лед трогается аккуратно каждую весну, но, тем не менее, ледоход всегда составляет событие и злобу дня».

Со временем значение фразы изменилось, и ее стали использовать и в иносказательном смысле. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» Остап Бендер то и дело говорит: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Но подразумевает он, что история с поиском сокровищ, спрятанных в стульях, получила какое-то развитие. Так что это выражение используют, когда происходят желанные перемены или начинаются давно ожидаемые действия.

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