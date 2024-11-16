5 лучших советских экранизаций Александра Пушкина

Стихи, пьесы и повести гениального поэта до сих пор будоражат воображение режиссеров со всего мира. Мы выбрали проверенные временем киношедевры, снятые в СССР.

1. «Капитанская дочка» (1958), реж. Владимир Каплуновский

Владимир Каплуновский/Мосфильм, 1958 Владимир Каплуновский/Мосфильм, 1958

Молодой дворянин Петр Гринев едет на военную службу в отдаленную крепость. Он попадает в сильную метель по дороге, но ему помогает выбраться незнакомец. В знак благодарности он дарит ему свой тулуп. Вскоре оказывается, что незнакомец был не кто иной, как предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев…

Колоритную фигуру Пугачева виртуозно воплотил звезда «Кубанских казаков» Сергей Лукьянов. Полюбился публике и Петр Гринев в исполнении юного Олега Стриженова. Экранизация, ярко передавшая атмосферу сумятицы и бунта, помимо большой зрительской любви получила и несколько международных кинонаград

2. «Руслан и Людмила» (1972), реж. Александр Птушко

Александр Птушко/Мосфильм, 1972 Александр Птушко/Мосфильм, 1972

Дочь киевского князя Людмила выходит замуж за богатыря Руслана. Но когда они остаются одни после пира, злые силы похищают невесту – она оказывается в заточении колдуна Черномора. Безутешный Руслан едет на поиски любимой, преодолевая самые разные препоны колдуна.

Сказочный фильм – экранизация одноименной поэмы Пушкина, и его главное преимущество в том, что здесь сохранен оригинальный поэтический текст. Масштабная картина стала последней работой советского мэтра Александра Птушко и была высоко оценена критиками.

3. «Станционный смотритель» (1972), реж. Сергей Соловьев

Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1972 Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1972

Самсон Вырин работает станционным смотрителем и живет вдвоем с единственной дочерью на отдаленной дороге. Семейную идиллию нарушает красавец-гусар (которого играет Никита Михалков), с которым дочь сбегает.

Это ранний фильм режиссера Сергея Соловьева, где уже чувствуется авторский почерк и его новаторский киноязык. В главной роли он снял свою жену, красавицу-актрису Марианну Кушнерову.

Фильм снят по прозаической повести Пушкина «Станционный смотритель» (из цикла «Повести Белкина»), но в нем также звучат и отдельные стихи поэта. Работу оценили и за рубежом: фильм получил Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов.

4. «Маленькие трагедии» (1979), реж. Михаил Швейцер

Михаил Швейцер/Мосфильм, 1979 Михаил Швейцер/Мосфильм, 1979

Ученик Сергея Эйзенштейна Михаил Швейцер не раз снимал фильмы по русской классике. В его арсенале – «Воскресение» и «Крейцерова соната» по Толстому, «Мертвые души» по Гоголю, вариации на темы рассказов Чехова.

«Маленькие трагедии» по Пушкину, пожалуй, выделяются из списка. Он не только экранизировал четыре драматические пьесы в стихах, но и творчески обработал их, связав воедино при помощи другого произведения – «Египетских ночей». Таким образом пьесы предстают как фантазии поэта-импровизатора.

Интересен трехсерийный фильм и близостью к пушкинскому тексту, и тем, что в нем играют культовые актеры, включая легендарного барда Владимира Высоцкого.

5. «Сказка о царе Салтане» (1984), реж. Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин

Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин/Союзмультфильм, 1984 Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин/Союзмультфильм, 1984

Три сестры фантазируют о том, что бы они сделали, если стали царицами. У двух мечты материальные, а младшая говорит, что родила бы царю сына. Узнавший об этом царь берет ее в жены, а далее развивается драма в стиле «Золушки» – с сестрами-завистницами, клеветой и чудесным спасением.

Рисованный мультипликационный фильм – экранизация одноименной стихотворной сказки Пушкина. Художник-постановщик Иванов-Вано уже прославился до этого мультфильмом «Конек-горбунок», который сам Уолт Дисней хвалил и показывал своим художникам. «Царя Салтана» он воплотил в том же стиле, используя мотивы русского народного творчества.

БОНУС - лучшая постсоветская экранизация

«Барышня-крестьянка» (1995), реж. Алексей Сахаров

Алексей Сахаров/Мосфильм, 1995 Алексей Сахаров/Мосфильм, 1995

Эта любовная история не оставит вас равнодушными. Начало напоминает «Ромео и Джульетту»: два соседа-помещика много лет враждуют, но дочь одного из них очень хочет познакомиться с сыном другого. Переодевшись в простую крестьянку, она выдает себя за дочь кузнеца и знакомится с молодым красавцем. А потом их отцы случайным образом мирятся и решают поженить детей... Как быть с обманом?

Фильм близко к тексту передает повесть «Барышня-крестьянка» Пушкина и отличается тонким вниманием к историческим декорациям и костюмам. А актеры Елена Корикова и Дмитрий Щербина в главных ролях мастерски вживаются в свои роли.

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