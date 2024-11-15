10 самых необычных лестниц России (ФОТО)

Лестницу на Торгашинский хребет можно одолеть за полтора часа. На Иорданской, чтобы сделать эффектное фото, придется дожидаться своей очереди, а витая лестница в Доме Рябушинского похожа на застывшую волну.

Самая длинная

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Прогулка по лестнице на Торгашинский хребет отлично заменяет тренировку. Ее протяженность – 1,2 км (1683 ступени). Самые быстрые преодолевают их минут за сорок, а те, кто никуда не спешит – часа за полтора. Полюбовавшись видами Красноярска и живописных окрестностей, которые открываются с ее верхней площадки, самые стойкие продолжают свой путь к видовой площадке Красный гребень или горе Тамаре, откуда можно рассмотреть пещеру Арка.

Самая героическая

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Чкаловская лестница, соединяющая Верхне- и Нижне-Волжскую набережные, – одна из самых популярных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Официально она называется Волжской, но уже много лет ее называют Чкаловской, по имени знаменитого советского летчика. Памятник ему установлен на верхней смотровой площадке лестницы. Считается, что ее необычная форма напоминает знак бесконечности. Отсюда открываются великолепные виды Волги и стрелки с Окой, а по вечерам включается подсветка, и лестница превращается в арт-объект.

Самая памятная

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«За нашу Советскую Родину СССР!» - эти слова встречают поднимающихся по Большой парадной лестнице на Мамаев курган в Волгограде. Она ведет от входной площади до Зала воинской славы. В ней ровно двести ступеней – именно столько длилась Сталинградская битва.

Самая красивая

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На парадной Иорданской лестнице петербургского Эрмитажа всегда людно – все хотят сфотографироваться на ее белоснежных ступенях. По ним когда-то поднимались на парадный этаж, где давали аудиенции монархи. Свое нынешнее название лестница получила потому, что рядом на Неве к празднику Крещения делали прорубь (или иордань), где проводили водосвятный молебен. В 1837 году шедевр архитектора Бартоломео Растрелли сильно пострадал из-за пожара - по распоряжению Николая I ее воссоздали, заменив утраченные колонны и балюстраду сердобольским гранитом и каррарским мрамором.

Самая спортивная

Лестница на Тунгусской улице во Владивостоке открылась всего несколько лет назад. Одними из первых ее посетителей стали спортсмены-участники вертикального забега. Победитель преодолел 203 ступени за 25,44 секунды! Если задачи посоревноваться в скорости подъема нет, то можно не торопясь добраться до верхней площадки лестницы и полюбоваться видом бухты Золотой рог.

Самая литературная

Ted.ns (CC BY-SA 4.0) Ted.ns (CC BY-SA 4.0)

Лестницу-волну, как и весь особняк Степана Рябушинского в Москве, в котором она находится, спроектировал Федор Шехтель. Вдохновившись идеями ар-нуво, он создал настоящее морское царство, в котором нет прямых углов, а лишь плавные текучие линии. Гости попадали в холл – приглушенный свет и зеленый цвет стен создавали впечатление морской пучины. И, поднимаясь “из глубины” по лестнице, как будто на растущей волне, оказывались в гостиной.

Самая морская

Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Самую длинную лестницу Севастополя (а их в городе больше шестисот) назвали в честь победы Черноморского флота под командованием адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у города Синоп. Лестница ведет от проспекта Нахимова к площади Ленина, с верхней площадки Синопского спуска открывается вид на Севастопольский рейд и Константиновскую батарею.

Самая историческая

Наталия Коханова/Getty Images Наталия Коханова/Getty Images

423 ступени Большой Митридатской лестницы ведут на гору Митридат, где когда-то стоял дворец правителя Боспорского царства. Ее построили в 1833-1840 годах, но во время Крымской, а затем Великой Отечественной войны, она сильно пострадала. Несколько лет назад завершилась ее реставрация.

Самая парковая

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С вершины лестницы в Нагорном парке Барнаула можно рассмотреть панораму города и виды реки Обь. Чтобы добраться наверх, нужно преодолеть 260 ступенек. Лестница построена ярусами: поднимаясь, можно наблюдать, как постепенно открывается панорама города.

Самая суровая

Елена Одареева/Getty Images Елена Одареева/Getty Images

К древней цитадели Нарын-кала в Дербенте можно подняться по лестнице – в ней чуть больше двухсот ступеней. Ее построили в 1960-е годы. Путешествие по ней для тех, кто уверен в своих силах, особенно в жаркую погоду.

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