Как Пушкин появился на иконе?

В 1830 году поэт опубликовал в альманахе “Северные цветы” “скептические”, по его собственному выражению, строки.
“Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?”
Стихотворение прочитал митрополит Московский и Коломенский Филарет и написал ответ. Так между священнослужителем и поэтом завязался диалог в стихах. И вскоре в “Литературной газете” появился ответ Пушкина:
“В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей”.
Заканчивалось оно строками:
“Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт”.
Что интересно, в первоначальном варианте вместо серафима упоминался Филарет, но позже поэт заменил его имя более нейтральным образом.
История о переписке двух великих людей отразилась на иконах святителя. Например, на одной из них Пушкин изображен с лавровым венцом и лирой в руках, митрополит - с Библией. А для московского храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” мастера изобразили на одном из клейм иконы встречу святителя Филарета с Пушкиным.
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