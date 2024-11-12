Как Пушкин появился на иконе?

Обычно на иконах изображают святых. Но на одной из них появилось изображение великого поэта. Как?

В 1830 году поэт опубликовал в альманахе “Северные цветы” “скептические”, по его собственному выражению, строки.

“Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?”

Общественное достояние Общественное достояние

Стихотворение прочитал митрополит Московский и Коломенский Филарет и написал ответ. Так между священнослужителем и поэтом завязался диалог в стихах. И вскоре в “Литературной газете” появился ответ Пушкина:

“В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей”.

Заканчивалось оно строками:

“Твоим огнем душа палима,

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт”.

Иконописная мастерская во имя святого преподобного Алипия Печерского Иконописная мастерская во имя святого преподобного Алипия Печерского

Что интересно, в первоначальном варианте вместо серафима упоминался Филарет, но позже поэт заменил его имя более нейтральным образом.

История о переписке двух великих людей отразилась на иконах святителя. Например, на одной из них Пушкин изображен с лавровым венцом и лирой в руках, митрополит - с Библией. А для московского храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” мастера изобразили на одном из клейм иконы встречу святителя Филарета с Пушкиным.

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