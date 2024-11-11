Что означает выражение “не все коту Масленица”?

Эта фраза – часть пословицы, которая звучит так: “Не все коту Масленица, будет и Великий пост”.

Тут надо вспомнить, когда и как проводилась масленичная неделя. На протяжении семи дней люди веселятся, пекут блины с разнообразными начинками и завершают прощание с зимой сжиганием чучела Масленицы. А уже на следующий день начинается Великий пост, на время которого забывают о развлечениях, воздерживаются от мясного и молочного и проводят время в молитвах.

Поэтому выражение подразумевает простую истину: за праздниками следуют будни, за полосой везения может наступить полоса неудач.

Драматург Александр Островский назвал одну из своих пьес “Не все коту Масленица”. По сюжету, богатый купец и его бедный племянник ухаживали за девушкой-бесприданницей. Та из меркантильных соображений выбирает купца. Но мать не хотела для нее такого жениха, ведь о богатее говорили, что он самодур. Узнав, что племянник купца получил крупную сумму денег, та дала согласие на его брак с дочерью. Получивший отставку жених возмутился такому решению, на что получил ответ: “Не все коту Масленица, бывает и Великий пост”.

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