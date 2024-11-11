Почему лучший русский летчик Первой мировой покончил с собой?

Александр Казаков благополучно пережил Великую войну, но разразившаяся после нее Гражданская буквально сломала его.

Александр Казаков был по-настоящему уникальным летчиком. Во-первых, он лично и в группе одержал 32 воздушные победы и стал самым результативным российским асом войны.

Во-вторых, Казаков вторым в истории мировой авиации после Петра Нестерова совершил воздушный таран. И, в отличие от Нестерова, выжил.

«Что-то рвануло, толкнуло, засвистело, в локоть ударил кусок крыла моего “Морана”. “Альбатрос” наклонился сначала на один бок, потом сложил крылья и полетел камнем вниз», — вспоминал ас тот подвиг.

К концу войны Казаков дослужился до подполковника и командира корпусного авиационного отряда. За проявленную в боях храбрость его наградили семью различными орденами.

В Гражданской войне летчик выбрал сторону противников большевиков — белых. Он воевал на Русском Севере в Славяно-Британском легионе, где командовал авиаотрядом.

Первоначально белогвардейские летчики обладали подавляющим преимуществом над красными — как в количественном смысле, так и в профессиональном. Однако постепенно ситуация в небе, как и на земле, кардинально изменилась.

В конце июля 1919 года из Мурманска и Архангельска началась эвакуация британских интервентов. Казакову они предложили ехать с ними и продолжить службу в Королевских ВВС.

Летчик очень тяжело переживал происходящее и уже долгое время находился в состоянии глубокой депрессии. Он отказался ехать в Англию.

1 августа Казаков на своем самолете провожал пароход, на котором уезжали несколько его друзей-летчиков. Сделав прощальный круг над судном, он взял курс на аэродром, но при подлете на полной скорости направил летательный аппарат в один из ангаров.