12 самых странных домов в России (ФОТО)

1 Дом-стена (Санкт-Петербург)

На первый взгляд, это здание на Боровой улице абсолютно… плоское! Совершенно непонятно, как в нем живут люди. На самом деле, это лишь оптическая иллюзия: достаточно зайти во двор, чтобы в этом убедиться. Архитектор Михаил Кварт, который построил в 1909 году этот доходный дом, выбрал необычную треугольную форму строения из-за пропорций земельного участка. Кстати, в Петербурге подобных домов несколько: например, Восточный корпус Главного штаба, который сейчас занимает Эрмитаж, со стороны Мойки выглядит абсолютно плоским.

2 Ажурный дом (Москва)

Бутко Елена (CC BY-SA 4.0) Бутко Елена (CC BY-SA 4.0)

Проект архитекторов Андрея Бурова и Бориса Блохина соединил в себе, кажется, несовместимые вещи. Во-первых, он построен в стиле ар-деко в 1939-40 гг.. Во-вторых, это один из первых домов, возведенных блочным методом. Ожидалось, что его запустят в серию – в перспективе такие можно было строить в любых условиях по всей стране. Но началась Вторая мировая война, и проект свою актуальность потерял. Ажурным дом назвали из-за декоративных решеток с растительным орнаментом, которые украшают его фасад. Издалека кажется, что он облицован мрамором, как итальянское палаццо, хотя на самом деле это бетон.

3 Институт робототехники (Санкт-Петербург)

Артем Светлов (CC BY-SA 4.0) Артем Светлов (CC BY-SA 4.0)

Здание Института робототехники похоже на сказочный замок или огромный готический собор. На самом деле 77-метровая белая башня с “ребрами” – полый внутри лабораторный корпус, построенный в 1970-80-х годах. Здесь проводятся испытания космической техники, в том числе в условиях имитации невесомости. В частности, здесь находился манипулятор первого советского шаттла “Буран”.

4 Дома-подковы (Красноярск)

Yandex Yandex

Микрорайон “Солнечный” в Красноярске строили в начале 1980-х. Панельные дома 97-серии, на тот момент самые современные, возводили для работников завода “Крастяжмаш”. Пять девятиэтажных домов сделаны в форме подковы - чтобы их дворы были защищены от ветра.

5 Белая башня (Екатеринбург)

А.Савин, Википедия А.Савин, Википедия

Водонапорную башню для рабочего городка Уральского завода тяжелого машиностроения построили по проекту архитектора Моисея Рейшера в 1929-1931 годах. 29-метровую конструкцию разместили в самой высокой точке местности, и до 1960-х она выполняла свою функцию.

6 Дом на “курьих ножках” (Москва)

Russia Beyond Russia Beyond

В районе ВДНХ находится первый в городе крупнопанельный 25-этажный жилой дом на сваях. Балконы здесь расположены в шахматном порядке, что придает его фасаду большую динамику: кажется, что дом буквально “взбегает” в небо.

7 Дом-корабль (Иваново)

Aleximagine (CC BY-SA 4.0) Aleximagine (CC BY-SA 4.0)

Силуэт этого и правда напоминает корабль. Еще большее сходство с лайнером ему придают галереи балконов, похожие на прогулочные палубы. А стеклянные витрины первого этажа создают впечатление, будто постройка летит по водной глади. Необычное здание придумал архитектор Даниил Фридман.

8 Самый длинный дом (Волгоград)

Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

Около полутора тысяч квартир, 38 подъездов – все это один дом в Волгограде, протянувшийся на 1,14 км! Его построили в 1970-х годах: жители гигантской постройки получают письма на восемь разных адресов!

9 Фабрика-кухня (Самара)

Сергей Тарасов/Sputnik Сергей Тарасов/Sputnik

Проект фабрики-кухни для завода архитектор Екатерина Максимова создала в виде серпа и молота. В дуге серпа находились гардероб и обеденные залы, а в молоте – кухня, откуда еду по конвейерам отправляли в соседний блок. В этом году в здании открылся филиал Третьяковской галереи.

10 Дом Мельникова (Москва)

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Архитектор Константин Мельников, автор советского павильона на Всемирной выставке в Париже и знаменитых конструктивистских гаражей, в конце 1920-х построил в центре Москвы дом-мастерскую. Дело неслыханное: в то время в стране иметь частное жилье было практически невозможно. Но проект Мельникова был экспериментальным: в случае успеха его планировалось использовать в строительстве домов-коммун. Благодаря шестиугольным окнам постройку стали называть домом-улеем.

11 Дом-яйцо (Москва)

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Эксперимент начала “нулевых”: идея родилась у архитектора Сергея Ткаченко. В итоге получилось застывшее в камне “яйцо Фаберже” с круглыми окнами. Правда, драгоценных камней и золота тут в помине нет, а внутри находится четырехэтажная квартира.

12 Храм всех религий (Казань)

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Мимо этого здания невозможно проехать: разнообразные купола, башенки и ступы так и бросаются в глаза. В одном пространстве здесь собраны католическая и православная церкви, мусульманская мечеть, синагога, буддийский храм. Комплекс строится и сегодня. Придумали его братья Ильдар и Ильгиз Хановы.

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