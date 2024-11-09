12 самых странных домов в России (ФОТО)

На первый взгляд, это здание на Боровой улице абсолютно… плоское! Совершенно непонятно, как в нем живут люди. На самом деле, это лишь оптическая иллюзия: достаточно зайти во двор, чтобы в этом убедиться. Архитектор Михаил Кварт, который построил в 1909 году этот доходный дом, выбрал необычную треугольную форму строения из-за пропорций земельного участка. Кстати, в Петербурге подобных домов несколько: например, Восточный корпус Главного штаба, который сейчас занимает Эрмитаж, со стороны Мойки выглядит абсолютно плоским.
Проект архитекторов Андрея Бурова и Бориса Блохина соединил в себе, кажется, несовместимые вещи. Во-первых, он построен в стиле ар-деко в 1939-40 гг.. Во-вторых, это один из первых домов, возведенных блочным методом. Ожидалось, что его запустят в серию – в перспективе такие можно было строить в любых условиях по всей стране. Но началась Вторая мировая война, и проект свою актуальность потерял. Ажурным дом назвали из-за декоративных решеток с растительным орнаментом, которые украшают его фасад. Издалека кажется, что он облицован мрамором, как итальянское палаццо, хотя на самом деле это бетон.
Здание Института робототехники похоже на сказочный замок или огромный готический собор. На самом деле 77-метровая белая башня с “ребрами” – полый внутри лабораторный корпус, построенный в 1970-80-х годах. Здесь проводятся испытания космической техники, в том числе в условиях имитации невесомости. В частности, здесь находился манипулятор первого советского шаттла “Буран”.
Микрорайон “Солнечный” в Красноярске строили в начале 1980-х. Панельные дома 97-серии, на тот момент самые современные, возводили для работников завода “Крастяжмаш”. Пять девятиэтажных домов сделаны в форме подковы - чтобы их дворы были защищены от ветра.
Водонапорную башню для рабочего городка Уральского завода тяжелого машиностроения построили по проекту архитектора Моисея Рейшера в 1929-1931 годах. 29-метровую конструкцию разместили в самой высокой точке местности, и до 1960-х она выполняла свою функцию.
В районе ВДНХ находится первый в городе крупнопанельный 25-этажный жилой дом на сваях. Балконы здесь расположены в шахматном порядке, что придает его фасаду большую динамику: кажется, что дом буквально “взбегает” в небо.
Силуэт этого и правда напоминает корабль. Еще большее сходство с лайнером ему придают галереи балконов, похожие на прогулочные палубы. А стеклянные витрины первого этажа создают впечатление, будто постройка летит по водной глади. Необычное здание придумал архитектор Даниил Фридман.
Около полутора тысяч квартир, 38 подъездов – все это один дом в Волгограде, протянувшийся на 1,14 км! Его построили в 1970-х годах: жители гигантской постройки получают письма на восемь разных адресов!
Проект фабрики-кухни для завода архитектор Екатерина Максимова создала в виде серпа и молота. В дуге серпа находились гардероб и обеденные залы, а в молоте – кухня, откуда еду по конвейерам отправляли в соседний блок. В этом году в здании открылся филиал Третьяковской галереи.
Архитектор Константин Мельников, автор советского павильона на Всемирной выставке в Париже и знаменитых конструктивистских гаражей, в конце 1920-х построил в центре Москвы дом-мастерскую. Дело неслыханное: в то время в стране иметь частное жилье было практически невозможно. Но проект Мельникова был экспериментальным: в случае успеха его планировалось использовать в строительстве домов-коммун. Благодаря шестиугольным окнам постройку стали называть домом-улеем.
Эксперимент начала “нулевых”: идея родилась у архитектора Сергея Ткаченко. В итоге получилось застывшее в камне “яйцо Фаберже” с круглыми окнами. Правда, драгоценных камней и золота тут в помине нет, а внутри находится четырехэтажная квартира.
Мимо этого здания невозможно проехать: разнообразные купола, башенки и ступы так и бросаются в глаза. В одном пространстве здесь собраны католическая и православная церкви, мусульманская мечеть, синагога, буддийский храм. Комплекс строится и сегодня. Придумали его братья Ильдар и Ильгиз Хановы.
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