5 главных русских книг о революции

Для всех писателей от Блока до Пастернака революция была драмой, сломавшей общество и старый уклад жизни. На смену восторгу от перемен позже пришло разочарование.

1. Александр Блок. Поэма «Двенадцать»

Иллюстрация к поэме "Двенадцать" Юрий Анненков Юрий Анненков

Главный русский поэт XX века Александр Блок, тонкий лирик и романтик, сначала восторженно принял революцию, увидев в ней возможность для духовного обновления общества, для построения новой жизни.

В поэме «Двенадцать» (1918) Блок представляет революцию как апокалипсис: в полуразрушенном Петрограде царили разруха, голод, холод, уличные грабежи и стрельба. Но Блок приветствует и оправдывает крушение старого мира и торжество новой революционной стихии.

Герои поэмы, 12 красноармейцев, 12 «апостолов» новой веры с легкостью приносят людские жизни в жертву новой эре. «Пальнём-ка пулей в Святую Русь —/ В кондовую,/ В избяную,/ В толстозадую!» – кричат они.

Блок во время работы в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в Зимнем дворце Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

Впереди красноармейцев «в белом венчике» из роз идет Иисус Христос. Этому образу есть разные трактовки – то ли Христос благословляет революцию и ведет ее за собой, то ли это красноармейцы изгоняют его, разрушая веру.

В 1920-21 Блок разочаровывается в революции и перестает писать стихи и умирает в глубочайшей депрессии от сердечной болезни.

2. Максим Горький. «Песня о Буревестнике» и рассказы

Максим Горький на теплоходе «Жан Жорес», 1933 TASS TASS

Максим Горький был настоящим вдохновителем и «певцом» революции, он был окрылен первыми революциями 1905 года и свержением монархии. Выходец из народа, он стал главным писателем пролетариата. Строки из его произведений вошли в революционный лексикон.

В рассказе «Старуха Изергиль» (1894) есть притча о смелом молодом красавце Данко, который вырвал сердце из груди ради спасения своего народа.

Стихотворение «Песня о соколе» (1895) – притча о уже, который бросается со скалы вслед за соколом и падая вниз, не понимает, почему птицы стремятся в небо, думает, что счастье – как раз в падении. Революционеры и молодежь были в восторге от «Песни», считали ее влияние на умы сильнее всех лозунгов, а фраза «Рожденный ползать — летать не может» из стихотворения стала афоризмом. Даже Ленин озаглавил письмо Горькому «Автору Песни о Соколе», в нем он подтверждал свою убежденность в верности писателя идеям революции.

Горький и Ленин. Репродукция TASS TASS

Стихотворение «Песня о Буревестнике» (1901) стало настоящим гимном революции. Птица становится предвестником назревающей революции: «Пусть сильнее грянет буря!» - кричит она.

Но увидев «бурю» в действии, Горький разочаровывается в революции, называет Октябрьский переворот преждевременным и опасным экспериментом. Хронику революции 1917 и все ее ужасы он позже описывает в цикле статей «Несвоевременные мысли».

В 1921 Горький эмигрирует в Европу, но в 1932-33 по приглашению Советского правительства возвращается в Россию. Вернувшись, он одобрил сталинскую политику и приступил к активной литературной деятельности, много описывал достижения советского строя, но ничего не о репрессиях и терроре. Жизненная и творческая позиция Горького полна противоречий и до сих пор вызывает много споров и литературных дискуссий.

3. Михаил Булгаков. «Белая гвардия»

Кадр из сериала «Белая гвардия» Сергей Снежкин/«Россия-1», 2012 Сергей Снежкин/«Россия-1», 2012

Булгаков никогда не верил в социализм и был монархистом до конца своих дней. Революцию он не принял, но страну не покинул. Многие его произведения, пропитанные неприязнью к новой действительности, были запрещены для печати.

Сложные и тяжелые впечатления о смутном революционном времени Булгаков отразил в своем первом, во многом автобиографичном романе «Белая гвардия» (1924). Автор описывает свой родной город Киев, захваченный гражданской войной 1918-1919.

Герои романа – белогвардейцы, из интеллигентной семьи. Будучи втянутыми в события революции и Гражданской войны, они стремятся сохранить уклад жизни старого образца. Но мир вокруг рушится: гибнет христианская культура и уничтожается та интеллигентская социальная среда, к которой принадлежал сам автор и его герои. И единственное, что может удержать этот стоящий на краю пропасти мир – это Любовь: к людям, к семье, к дому и к Родине.

4. Михаил Шолохов. «Тихий Дон»

Кадр из фильма «Тихий Дон» Сергей Герасимов/Киностудия имени М. Горького, 1958 Сергей Герасимов/Киностудия имени М. Горького, 1958

Шолохов стал единственным, кто получил Нобелевскую премию по литературе с официального разрешения Советских властей в 1965 — за роман «Тихий Дон» (1925-1940), который можно назвать «Войной и миром» XX века.

Шолохов, выросший на казачьем хуторе, описывает трагические последствия революции и Гражданской войны для донского казачества в целом и каждой отдельной семьи, попавшей в «жернова истории».

Главного герой романа – казак Григорий Мелехов любил свой хутор и мечтал о мирной трудовой жизни, но был вынужден идти на войну. Его метания от белых к красным, от одной женщине к другой отражают смуту в сердцах всего народа.

Сам Шолохов приветствовал Советскую власть и верил в «светлое будущее», но когда пропала последняя надежда на лучшую жизнь, Шолохов практически замолчал и отошел от литературной жизни.

5. Борис Пастернак. «Доктор Живаго»

Кадр из американской экранизации «Доктора Живаго» Дэвид Лин/MGM, 1965 Дэвид Лин/MGM, 1965

Пастернак писал роман около 10 лет с 1945 по 1955 год и получил за него Нобелевскую премию. Но книга была под запретом в СССР более 30 лет. На примере главного героя – врача и поэта Юрия Живаго – Пастернак показывает, как трансформировалось сложное и неоднозначное отношение русской интеллигенции к революции.

Сначала Живаго, как и многие, понимал величие происходящих перемен: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом вырезать старые вонючие язвы». Но потом Живаго разочаровался, увидев, что перемены обернулись не той романтической, воспетой Блоком революцией, а кровавой, солдатской бойней, принесшей стране разруху. Кроме того, он корит себя за первоначальное «неосторожное восхищение» новой властью, за которое теперь, как ему кажется, он (и вся интеллигенция) расплачивается.

Кадр из сериала «Доктора Живаго» Александр Прошкин/Киностудия «Курьер» Киноконцерна Мосфильм по заказу Централ Патрнершип, 2005 Александр Прошкин/Киностудия «Курьер» Киноконцерна Мосфильм по заказу Централ Патрнершип, 2005

Во время Гражданской войны Живаго старается быть в стороне от военных действий, но попав в плен к красным, работает врачом у них. Спустя два года он бежит и от красных, и от белых и скрывается от всех в заброшенном доме в лесу, пишет стихи и переосмысливает все события.

Пастернак приходит к выводу, что революция – это трагедия для человечества, насилие над самой жизнью, над природой и ее естественными законами.

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