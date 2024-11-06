А вы знали, что русские войска были в Риме?

«Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот святого Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола», — вспоминал лейтенант Петр Балабин.

Это случилось в ходе войны второй антифранцузской коалиции 1798-1802 годов. В начале кампании французы подчинили себе почти всю Италию.

Россия, Австрия и Великобритания не могли допустить такого расширения французского влияния. Апеннинский полуостров стал полем яростной борьбы.

Русская армия блестящего фельдмаршала Александра Суворова успешно сражалась на севере Италии, а вот русский флот под командованием не менее талантливого адмирала Федора Ушакова действовал в Средиземном море и высаживал десанты на южном побережье.

Благодаря одному из таких десантов в мае 1799 года французы потеряли Неаполь. Осенью пришла очередь Рима.

На «вечный город» выдвинулся отряд полковника Антона Скипора в 800 штыков. В Риме помимо двухтысячного французского гарнизона располагались силы местных профранцузских республиканцев.

Однако когда противник узнал о приближении русских, он немедленно капитулировал. Вот только сдался он не Ушакову, а англичанам из действовавшей в том районе эскадры Горацио Нельсона.

Оскорбленный адмирал приказал Скипору уходить в Неаполь, но вскоре получил просьбу от кардиналов все-таки прислать русских солдат в Рим — для поддержания там порядка. Что и произошло 11 октября 1799 года.

«Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот святого Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. "Виват Павло примо! Виват московито!" — было провозглашаемо повсюду с рукоплесканиями», — докладывал лейтенант Петр Балабин.

Русские некоторое время оставались в городе, а затем отправились освобождать от французов Мальту.