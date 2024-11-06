Кто такие Кукрыниксы?

Трио художников – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов – широко известны не только в России, но и за рубежом. Их политические карикатуры стали настоящей классикой жанра.

Зрители и читатели всегда поражаются даже любому творческому дуэту: как можно работать вдвоем? Здесь же соавторы целых три человека! Бок о бок они провели более 60 лет, пока смерть одного из них не разрушила союз.

Почему Кукрыниксы?

Молодые художники Михаил Куприянов и Порфирий Крылов познакомились в начале 1920-х студентами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), главной пролетарской кузнице живописцев, скульпторов и архитекторов. Вместе они начали работать в местной стенгазете, подписывая рисунки КуКры, по первым буквам фамилий.

Слева направо: Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000). Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

В 1924 году к их дуэту присоединился Николай Соколов, у которого уже был творческий псевдоним Никс. Так получились КуКрыНиксы.

Поиск творческого метода

Молодые художники сразу определили общий стиль и вышли за рамки студенческой стенгазеты. Трио рисовало карикатуры для газеты «Правда», а также сатирических журналов «Смехач» и «Крокодил».

В 1920-х главное место в их творчестве заняли карикатуры на окололитературные и бытовые темы, пародийные скетчи на известных персон.

Шарж на режиссера Сергея Эйзенштейна Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

Также Кукрыниксы сотрудничали с театром, пробовали себя как художники по костюмам и в сценографии. В середине 1930-х их серия дружеских шаржей на режиссеров Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда, композитора Сергея Прокофьева и артистов Василия Качалова и Ивана Москвина была выполнена в фарфоре – и получила золотую медаль на Международной выставке искусства и техники 1937 года в Париже.

Государственный музей керамики в Кусково Государственный музей керамики в Кусково

Также Кукрыниксы пробовали себя в книжной иллюстрации, в частности к сатирическим произведениям Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина и главного советского писателя Максима Горького.

Политическая карикатура

Именно Горький подсказал направление для колкого юмора Кукрыниксов, посоветовал «почаще заглядывать в Европу, за океан, за все наши рубежи». И с начала 1930-х имя Кукрыниксов стало практически синонимом политической карикатуры.

Их основными приемами были гротеск и гипербола. Они применяли яркие метафоры, наделяли неодушевленные предметы человеческими чертами, а известным личностям добавляли животные элементы. Работали на официальную пропаганду, обличали политических соперников Сталина, Временное правительство и врагов революции. Экспрессивный стиль Кукрыниксов стал очень узнаваемым.

«Уничтожим кулака как класс» (1930) Государственный Исторический музей Государственный Исторический музей

Сатира художников была направлена на международную политику, особенно яростно они обрушились на нацистов во время их прихода к власти и попытки международного сообщества заключить с ними союзы.

«Англо-итальянский союз» (1938-39) Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

«Война до победного конца» (1936) Государственный Исторический музей Государственный Исторический музей

Антивоенные и антифашистские плакаты

Настоящий пик их славы пришел во время Второй мировой войны. Уже к вечеру 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, Кукрыниксы создали эскиз плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Уже через два дня он появился на улицах многих городов страны.

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (1941) Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

Кукрыниксы поддерживали психологический настрой советских граждан и боевой дух солдат.

Обложка журнала «Крокодил», 1942 Общественное достояние Общественное достояние

«Долг платежом красен», 1941 Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

«Бьемся мы здорово, колем отчаянно − внуки Суворова, дети Чапаева» (1941) Общественное достояние Общественное достояние

На протяжении всей войны художники нарисовали десятки плакатов и карикатур на Гитлера и руководство Германии, а также Муссолини и других союзников нацистов.

«Завоеватели, связанные дружбой», 1941 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Рисовали и листовки для немецких солдат с призывом сдаться. Сила воздействия карикатур была столь велика, что фамилии художников даже появились в расстрельном списке Гитлера.

После войны Кукрыниксы вместе с поэтом Самуилом Маршаком выпустили книги для детей о войне – «Капут» и «Урок истории».

Нюрнбергский процесс

Известность и авторитет Кукрыниксов был столь высок после войны, что их втроем отправили в качестве журналистов на Нюрнбергский процесс.

Порфирий Крылов «Нюрнберг. Ложа трибунала (Судьи)», 1945 Тульский музей изобразительных искусств Тульский музей изобразительных искусств

Сын художника Николая Соколова Михаил вспоминал, что зарисовки советских карикатуристов с процесса тут же публиковали в газетах (и не только советских), и что они имели большой успех. Один из американских офицеров, охранявших трибунал, якобы даже предложил пересадить Кукрыниксов поближе к подсудимым взамен на автограф.

Обвинение. Нюрнбергский процесс, 1967 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

После процесса Кукрыниксы написали большое живописное полотно «Обвинение. Нюрнбергский процесс».

Творчество вместе и порознь

Было что сказать художникам и позже – серия их плакатов в 1960-1970-х была посвящена Холодной войне.

«НАТО. Пентагонка под одну машинку», 1977 Общественное достояние Общественное достояние

«Благонадежная статуя свободы», 1953 Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

«Меня часто спрашивают, как они работали? Так вот они работали всегда вместе. Буквально. И за 60 лет ни разу даже не поссорились», – вспоминал сын Николая Соколова Михаил. Кстати, художники даже жили почти вместе. Всем троим выдали квартиры в одном доме на улице Чкаловская в Москве.

Кукрыниксы в мастерской, 1930-е. Фото из личного архива семьи Н. Соколова Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

Если трио давали задание нарисовать карикатуру на определенную тему, они расходились в разные стороны и делали наброски. А потом вместе смотрели, что получилось и объединяли в единую работу лучшие идеи. Почти все произведения рисовали вместе – каждый отвечал за определенную часть.

Конец, 1963 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Бегство фашистов из Новгорода, 1944-1946 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Работали они и отдельно друг от друга – над картинами в реалистическом стиле. Писали пейзажи, портреты, городские сюжеты. Такие живописные работы художники уже подписывали не коллективным псевдонимом, а собственными именами.

Михаил Куприянов. Москва. Дождь. Улица Горького, 1950-е Предоставлено РОСИЗО Предоставлено РОСИЗО

Порфирий Крылов. Портрет Лены Калачевой Репродукция Э. Когана/Sputnik Репродукция Э. Когана/Sputnik

Николай Соколов. Москва в октябре, 1941 Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Выставка «Кукрыниксы» музейно-выставочного центра «РОСИЗО» пройдет в ЦВЗ «Манеж» до 15 декабря 2024 года.