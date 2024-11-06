Кто такие Кукрыниксы?

Зрители и читатели всегда поражаются даже любому творческому дуэту: как можно работать вдвоем? Здесь же соавторы целых три человека! Бок о бок они провели более 60 лет, пока смерть одного из них не разрушила союз.
Молодые художники Михаил Куприянов и Порфирий Крылов познакомились в начале 1920-х студентами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), главной пролетарской кузнице живописцев, скульпторов и архитекторов. Вместе они начали работать в местной стенгазете, подписывая рисунки КуКры, по первым буквам фамилий.
Слева направо: Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000).Предоставлено РОСИЗО
В 1924 году к их дуэту присоединился Николай Соколов, у которого уже был творческий псевдоним Никс. Так получились КуКрыНиксы.
Молодые художники сразу определили общий стиль и вышли за рамки студенческой стенгазеты. Трио рисовало карикатуры для газеты «Правда», а также сатирических журналов «Смехач» и «Крокодил».
В 1920-х главное место в их творчестве заняли карикатуры на окололитературные и бытовые темы, пародийные скетчи на известных персон.
Шарж на режиссера Сергея ЭйзенштейнаПредоставлено РОСИЗО
Также Кукрыниксы сотрудничали с театром, пробовали себя как художники по костюмам и в сценографии. В середине 1930-х их серия дружеских шаржей на режиссеров Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда, композитора Сергея Прокофьева и артистов Василия Качалова и Ивана Москвина была выполнена в фарфоре – и получила золотую медаль на Международной выставке искусства и техники 1937 года в Париже.
Также Кукрыниксы пробовали себя в книжной иллюстрации, в частности к сатирическим произведениям Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина и главного советского писателя Максима Горького.
Именно Горький подсказал направление для колкого юмора Кукрыниксов, посоветовал «почаще заглядывать в Европу, за океан, за все наши рубежи». И с начала 1930-х имя Кукрыниксов стало практически синонимом политической карикатуры.
Их основными приемами были гротеск и гипербола. Они применяли яркие метафоры, наделяли неодушевленные предметы человеческими чертами, а известным личностям добавляли животные элементы. Работали на официальную пропаганду, обличали политических соперников Сталина, Временное правительство и врагов революции. Экспрессивный стиль Кукрыниксов стал очень узнаваемым.
«Уничтожим кулака как класс» (1930)Государственный Исторический музей
Сатира художников была направлена на международную политику, особенно яростно они обрушились на нацистов во время их прихода к власти и попытки международного сообщества заключить с ними союзы.
«Англо-итальянский союз» (1938-39)Предоставлено РОСИЗО
«Война до победного конца» (1936)Государственный Исторический музей
Настоящий пик их славы пришел во время Второй мировой войны. Уже к вечеру 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, Кукрыниксы создали эскиз плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Уже через два дня он появился на улицах многих городов страны.
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (1941)Предоставлено РОСИЗО
Кукрыниксы поддерживали психологический настрой советских граждан и боевой дух солдат.
Обложка журнала «Крокодил», 1942Общественное достояние
«Долг платежом красен», 1941Предоставлено РОСИЗО
«Бьемся мы здорово, колем отчаянно − внуки Суворова, дети Чапаева» (1941)Общественное достояние
На протяжении всей войны художники нарисовали десятки плакатов и карикатур на Гитлера и руководство Германии, а также Муссолини и других союзников нацистов.
«Завоеватели, связанные дружбой», 1941Государственный Русский музей
Рисовали и листовки для немецких солдат с призывом сдаться. Сила воздействия карикатур была столь велика, что фамилии художников даже появились в расстрельном списке Гитлера.
После войны Кукрыниксы вместе с поэтом Самуилом Маршаком выпустили книги для детей о войне – «Капут» и «Урок истории».
Известность и авторитет Кукрыниксов был столь высок после войны, что их втроем отправили в качестве журналистов на Нюрнбергский процесс.
Порфирий Крылов «Нюрнберг. Ложа трибунала (Судьи)», 1945Тульский музей изобразительных искусств
Сын художника Николая Соколова Михаил вспоминал, что зарисовки советских карикатуристов с процесса тут же публиковали в газетах (и не только советских), и что они имели большой успех. Один из американских офицеров, охранявших трибунал, якобы даже предложил пересадить Кукрыниксов поближе к подсудимым взамен на автограф.
Обвинение. Нюрнбергский процесс, 1967Государственный Русский музей
После процесса Кукрыниксы написали большое живописное полотно «Обвинение. Нюрнбергский процесс».
Было что сказать художникам и позже – серия их плакатов в 1960-1970-х была посвящена Холодной войне.
«НАТО. Пентагонка под одну машинку», 1977Общественное достояние
«Благонадежная статуя свободы», 1953Предоставлено РОСИЗО
«Меня часто спрашивают, как они работали? Так вот они работали всегда вместе. Буквально. И за 60 лет ни разу даже не поссорились», – вспоминал сын Николая Соколова Михаил. Кстати, художники даже жили почти вместе. Всем троим выдали квартиры в одном доме на улице Чкаловская в Москве.
Кукрыниксы в мастерской, 1930-е. Фото из личного архива семьи Н. СоколоваПредоставлено РОСИЗО
Если трио давали задание нарисовать карикатуру на определенную тему, они расходились в разные стороны и делали наброски. А потом вместе смотрели, что получилось и объединяли в единую работу лучшие идеи. Почти все произведения рисовали вместе – каждый отвечал за определенную часть.
Конец, 1963Государственный Русский музей
Бегство фашистов из Новгорода, 1944-1946Государственный Русский музей
Работали они и отдельно друг от друга – над картинами в реалистическом стиле. Писали пейзажи, портреты, городские сюжеты. Такие живописные работы художники уже подписывали не коллективным псевдонимом, а собственными именами.
Михаил Куприянов. Москва. Дождь. Улица Горького, 1950-еПредоставлено РОСИЗО
Порфирий Крылов. Портрет Лены КалачевойРепродукция Э. Когана/Sputnik
Николай Соколов. Москва в октябре, 1941Государственный Русский музей
Выставка «Кукрыниксы» музейно-выставочного центра «РОСИЗО» пройдет в ЦВЗ «Манеж» до 15 декабря 2024 года.