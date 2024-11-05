5 вещей, которые нужно сделать в московском планетарии

О нем писал стихи Владимир Маяковский: “Должен каждый пролетарий посмотреть на Планетарий!” Здесь впервые “оживили” звездное небо, а еще тут стажировались первые советские космонавты!

1. Посмотреть на звездное небо

Московский планетарий Московский планетарий

Первый в России планетарий построили по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского в стиле конструктивизм. Он стал тринадцатым в мире: большая часть планетариев тогда располагалась в Германии, по одному работало в Италии и Австрии. В компании Zeiss для советского планетария закупили специальное оборудование, с помощью которого на купол проецировали изображение звездного неба.

Московский планетарий Московский планетарий

Один из первых посетителей, писатель Константин Паустовский, обратил внимание, что выглядит оно ненатурально: звезды светили одинаково ярко. Советские конструкторы решили доработать аппарат и сумели “оживить” небо. В 1934 году небесные светила замерцали, по куполу плыли облака и летела комета, наступали солнечные и лунные затмения. До конца 1950-х подобных систем не было больше нигде.

Сегодня на звездном небе здесь можно рассмотреть больше девяти тысяч небесных тел.

2. Прогуляться по Парку неба

Михаил Климентьев/TASS Михаил Климентьев/TASS

Эта площадка – микс между музеем под открытым небом и обсерваторией. Здесь собраны разнообразные инструменты для наблюдения за звездами. Например, солнечные часы, глобусы, полярный зонт, Московский меридиан. А еще здесь есть модель “Земля - Луна”, которая позволяет понять расположение этих двух планет в пространстве. Если с нашим земным шаром все понятно, то поиск Луны займет какое-то время, ведь модель планеты находится на крыше соседнего дома!

3. Понаблюдать за звездами в телескоп

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

В Большой обсерватории планетария установлен 300-миллиметровый телескоп - крупнейший в Москве, доступный для всех желающих. С его помощью можно в теплое время года и ясную погоду наблюдать за звездами.

4. Посмотреть полнокупольное кино

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В настоящее космическое путешествие можно отправиться в Большом Звездном зале. Его огромный купол диаметром 25 метров превращается в киноэкран, на который проецируются фильмы о планетах Солнечной системе и нашей Вселенной.

5. Потрогать метеориты

Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

В музее Урании можно рассмотреть, как выглядят Земля, Луна, Марс и Венера, изучить образцы грунта с далеких планет и даже прикоснуться в метеоритам! Их в коллекции планетария больше сотни, в том числе редкие — с Луны и Марса. Самый большой экспонат – фрагмент метеорита Сеймчан – весит 1652 кг. Считается, что он исполняет желания – нужно лишь прикоснуться к нему.

Для тех, кто мечтает стать исследователем космоса или Земли, стоит заглянуть в музей “Лунариум”. Здесь с помощью специальных приборов можно запустить цунами, создать торнадо или землетрясение, попробовать свои силы в управлении космической станцией, сразиться с виртуальными астероидами и узнать свой вес на Луне или Марсе. А еще тут находится самый большой маятник Фуко в России, который показывает, что Земля вращается вокруг своей оси.

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