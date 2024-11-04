Откуда пошло выражение «в подметки не годится»?

Иногда можно услышать: «да он тебе в подметки не годится»! Причем тут обувная подошва?

В старину лапти плели из древесного лыка. Чтобы они служили дольше, к ним крепили кожаные подметки. Материал должен был быть прочным, иначе они быстро приходили в негодность. В среднем одну пару в теплое время года можно было сносить за четыре дня! Скверного качества кожа в подметки, конечно, не годилась.

Поэтому выражение «в подметки не годится» стали использовать, когда хотели обратить внимание на плохие качества чего-либо.

В повести Чехова «Цветы запоздалые» главная героиня влюбляется в доктора, который лечил ее и брата: «Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть. Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испитые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу».

Можно также сказать: «не идет ни в какое сравнение», «смотреть не на что» или «надо бы хуже, да некуда».

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