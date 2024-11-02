Как россиянка Алина Пекова покорила ВСЕ высочайшие вершины МИРА

Побывать на всех горах-восьмитысячниках до нее удалось менее чем 50 альпинистам. Алина рассказала о том, как она смогла это сделать.

Алина Пекова покорила все 14 горных пиков, высота которых превышает 8000 метров. В России Алина стала первой среди пятидесяти во всем мире, кому это удалось.

Самые сложные вершины

«Не всегда получается подняться на вершину с первого раза, иногда приходится пробовать несколько раз, - рассказала Алина. - Могу выделить несколько гор на которых мне было сложнее всего: К2 (Чогори), Гашербрум I (К4) и II (К5) и Нанга-Парбат».

К2 - это вторая после Эвереста высочайшая вершина мира (8,614 метров над уровнем моря), которая находится в горах Каракорум. При этом восхождение на нее считается технически сложнее из-за сложного рельефа и более суровых погодных условий.

Вершины К4 (8080 метров) и К5 тоже находятся в горах Каракорум и занимают 11 и 13 места по высоте. Нанга-Парбат (8126 метров) в Гималаях - один из самых опасных восьмитысячников мира. Погода здесь переменчива, часто бывают бураны и лавины.

«Знаю случай, когда альпинист пробовал один восьмитысячник 13 раз, и пока безуспешно. Иногда гора пускает, иногда не пускает», - говорит Алина.

Но кроме погодных условий, в горах бывают и сложности с получением разрешений на восхождение. Страны их выдают в ограниченном количестве.

«В Непале и в Пакистане обычно не бывает проблем с получением разрешения, - рассказала Алина, - а вот в Китае, где находятся два восьмитысячника Шишабангма (8027 метров) и Чо-Ойю (8201 метров), получить разрешение было куда сложнее. Вообще получить визу в Тибет сложно».

Фокус на восхождение

Алина родилась в Нальчике (Кабардино-Балкария) и начала заниматься альпинизмом в 2017 году. Чтобы покорить все восьмитысячники, ей потребовалось всего 1,5 года.

Кроме того, в 2023 она поставила рекорд России, побывав за полгода на 11 вершинах из 14.

Конечно, серьезная подготовка к восхождениям на вершины довольно затратная: и экипировка, и сама дорога, и подъемы всегда были дорогостоящими.

«Есть компании, которые меня финансово поддерживают, главная из них - "Кавказ.РФ", (она занимается развитием туристических зон на Кавказе). Также я амбассадор курорта "Эльбрус" (это один из крупнейших горнолыжных курортов России)», - рассказала Алина.

Еще один рекорд Алины - два восьмитысячника в течение одного дня, Эверест (8848 метров) и соседняя вершина Лхоцзе (8516 метров).

Последней в списке 31-летней россиянки стала гора Шишабангма (8027 метров) в Гималаях.

Чтобы подняться на все эти вершины, Алина, конечно же, активно занимается спортом и вне гор, следит за здоровьем. А еще говорит, что в горах отлично чувствует себя без связи.

«Зачастую даже в базовом лагере не бывает связи и интернета, но мне это нравится. Но даже если есть, я иногда целенаправленно отказываюсь от интернета и любого вида связи, так как мне больше нравится ощущать всю эту горную атмосферу. Мне нравится быть наедине с собой и нравится быть сфокусированной на восхождение», - говорит она.

«Сейчас моя основная задача - это восстановиться, отдохнуть, - говорит Алина. - А дальше будут новые цели».

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