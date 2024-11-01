Село, поселок, деревня, станица – в чем разница?

Некоторые названия населенных пунктов могут ввести в заблуждение. Например, погостом в России обычно называют кладбища. Самый известный погост, конечно, Кижский – изумительный ансамбль деревянных церквей на острове Кижи признан памятником ЮНЕСКО.
Но так же погостом называется и небольшое поселение, обязательно с церковью, домом священника и кладбищем. Если же там селились и крестьяне, то погост “превращался” в село.
Кстати, селом называли крупный центр из нескольких населенных пунктов с развитой инфраструктурой: церковью, больницей, администрацией и тому подобным. Территориальная единица чуть поменьше – деревня. Раньше так могли называть даже один-два двора с земельными угодьями. Главное же отличие деревни от села заключалось в отсутствии храма.
Еще один небольшой населенный пункт – поселок. Так называли поселение, где оседали выходцы с других территорий, то есть “поселенцы”.
В XX веке появились поселки городского типа – небольшие городки. Они были рабочие (значит, рядом было какое-то производство, где работали местные жители), курортные или дачные. В них может проживать от 100 до более 50 тыс. человек. Например, в пгт Сусанино Костромской области живет чуть больше 3000 человек.
Хуторские поселения можно было узнать по количеству дворов – их могло быть до нескольких сотен. Или же хутор был одной усадьбой с обширным хозяйством. Чаще всего хутора устраивали на Дону и Кубани. В основном там занимались сельским хозяйством. Например, действие романа Михаила Шолохова “Тихий Дон” разворачивается на хуторе Татарский.
Кстати, его прообразом стала станица Вешенская, где писатель жил и работал над своим романом-эпопеей. Главным в станице был атаман. Мужское население занималось военным делом: в случае необходимости, от каждой станицы к театру военных действий отправлялись не меньше сотни всадников.
Удивительное дело: в состав станицы могло входить несколько казацких хуторов, которые сами по себе могли быть больше своего центра.
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