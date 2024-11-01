Село, поселок, деревня, станица – в чем разница?

“Вот моя деревня, вот мой край родной”, – писал Иван Суриков. Или это было село? А может, поселок городского типа? Разбираемся, в чем разница между этими и другими типами населенных пунктов в России.

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Некоторые названия населенных пунктов могут ввести в заблуждение. Например, погостом в России обычно называют кладбища. Самый известный погост, конечно, Кижский – изумительный ансамбль деревянных церквей на острове Кижи признан памятником ЮНЕСКО.

Но так же погостом называется и небольшое поселение, обязательно с церковью, домом священника и кладбищем. Если же там селились и крестьяне, то погост “превращался” в село.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кстати, селом называли крупный центр из нескольких населенных пунктов с развитой инфраструктурой: церковью, больницей, администрацией и тому подобным. Территориальная единица чуть поменьше – деревня. Раньше так могли называть даже один-два двора с земельными угодьями. Главное же отличие деревни от села заключалось в отсутствии храма.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Еще один небольшой населенный пункт – поселок. Так называли поселение, где оседали выходцы с других территорий, то есть “поселенцы”.

Карагандинский областной музей изобразительного искусства, Республика Казахстан Карагандинский областной музей изобразительного искусства, Республика Казахстан

В XX веке появились поселки городского типа – небольшие городки. Они были рабочие (значит, рядом было какое-то производство, где работали местные жители), курортные или дачные. В них может проживать от 100 до более 50 тыс. человек. Например, в пгт Сусанино Костромской области живет чуть больше 3000 человек.

Русский музей Русский музей

Хуторские поселения можно было узнать по количеству дворов – их могло быть до нескольких сотен. Или же хутор был одной усадьбой с обширным хозяйством. Чаще всего хутора устраивали на Дону и Кубани. В основном там занимались сельским хозяйством. Например, действие романа Михаила Шолохова “Тихий Дон” разворачивается на хуторе Татарский.

Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова

Кстати, его прообразом стала станица Вешенская, где писатель жил и работал над своим романом-эпопеей. Главным в станице был атаман. Мужское население занималось военным делом: в случае необходимости, от каждой станицы к театру военных действий отправлялись не меньше сотни всадников.

Удивительное дело: в состав станицы могло входить несколько казацких хуторов, которые сами по себе могли быть больше своего центра.

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