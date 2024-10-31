Как вампиры появились в русской литературе?

Оказывается, что среди светского общества XIX века в России тоже были вампиры. Только назывались они по-другому.

Вы думаете, вампиры родом из Европы? А вот и нет. Это практически исконно русское явление.

«Вы их, Бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: упырь; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было всё переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира».

Это цитата из начала повести «Упырь» (1841) Алексея Константиновича Толстого.

Нечистая сила в русской литературе

В русской литературе уже бывали произведения, где фигурировала нечистая сила и покойники, эдакий «хоррор».

«Главным» по жанру был, конечно, Николай Гоголь и его циклы рассказов и повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Петербургские повести» и «Миргород», в котором особенно выделяется «Вий» – одно из самых страшных произведения русской литературы.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» Александр Роу/Киностудия имени М. Горького, 1961 Александр Роу/Киностудия имени М. Горького, 1961

У Гоголя все фантастические произведения делятся на два типа – либо это повести с юмором, где нечистая сила нестрашная и органично живет по соседству с людьми. В «Ночи перед Рождеством» кузнец и вовсе оседлал черта и заставил его помогать себе. Но есть наоборот очень страшные псевдореалистичные рассказы, где покойники встают из могил и пугают простых людей по ночам.

Повесть А.К. Толстого стоит несколько в стороне.

Вампиры Толстого

«Упырь» начинается со сцены многолюдного бала. Как ни в чем не бывало молодой, но уже совершенно седой человек по фамилии Рыбаренко говорит главному герою Руневскому, что на балу полно упырей. И перечисляет, кто именно. На похоронах многих из них он якобы был лично, а теперь они тут, готовые пить кровь молодых людей.

Руневский в недоумении и поначалу отказывается верить. А Рыбаренко считает сумасшедшим.

Герой влюбляется в сироту Дашу, про бабушку которой также ходят слухи, что она упырь. И даже мать Даши умерла очень молодой и якобы от чахотки, поэтому на платье бабушки нашли ее кровь...

Кадр из фильма «Пьющие кровь» Евгений Татарский/Ленфильм, 1991 Евгений Татарский/Ленфильм, 1991

Со временем по некоторым деталям и косвенным признакам Руневский начинает верить в упырей. А потом ему начинает казаться, что и его возлюбленная Даша тоже не из мира сего.

Погруженный в свои мысли и сомнения, Руневский встретил своего собеседника с бала Рыбаренко – тот просил не думать, что он сумасшедший.

«Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир».

Он рассказал таинственную историю, как будучи в Италии он с друзьями пробрался в некий заброшенный готический особняк, который все в округе называли не иначе, как «чертов дом». Ночью там творились мистические вещи, когда никто из них не понимал, что бред и сон, а что явь, а может, чей-то злой розыгрыш?

Кадр из фильма «Упырь» Станислав Ленартович/ТО «Кадр», 1967 Станислав Ленартович/ТО «Кадр», 1967

Оказалось, что на том месте когда-то давно был языческий храм, где промышляли ламии, или эмпузы, которые были очень похожи на русских упырей.

В Москве Руневский встретил Владимира – брата возлюбленной Даши, с которым Рыбаренко и был в том злосчастном доме. И тот рассказал совершенно другую историю.

В финале читатель остается перед выбором: кому верить? Сумасшедшему Рыбаренко, который слепо верит в упырей. Руневскому, который сомневается и думает, что некая мистика есть, или Владимиру, который все объясняет логично, без тени мистики.

«Упырь» Толстого был дважды экранизирован - в 1967 году вышел одноименный польский фильм, а в 1991 году в СССР сняли триллер «Пьющие кровь».

Откуда взялись вампиры на Руси?

Считается, что Толстой написал «Упыря» под влиянием повести «Вампир» английского писателя Джона Уильяма Полидори. В ней впервые дикое кровососущее чудовище предстало аристократом. «Дракула» Брэма Стокера появится сильно позже. Сюжет «Вампира» был подсказал Полидори сам лорд Байрон. Впрочем, схожесть повести с Толстым ограничивается зачатками сюжетной канвы.

Кадр из фильма «Вурдалаки», экранизации рассказа Алексея Константиновича Толстого «Семья вурдалака» Сергей Гинзбург/Горад, 2017 Сергей Гинзбург/Горад, 2017

Еще раньше Толстой написал готический рассказ «Семья вурдалака», закрепив в русском языке пушкинский неологизм «вурдалак» в качестве синонима «вампиру». Но рассказ был закончен и опубликован только в 1880-х, после смерти автора.

«Упырь» же действительно, исконно русское слово. Так называли персонажей славянской мифологии - покойников, встающих из могил и сосущих кровь у живых людей. Упыри были героями и русских народных сказок. Часто это были люди, отлученные от церкви и спастись от них можно было только плеснув на них святую воду.

«Упырь» — русская народная сказка из сборника сказок фольклориста А. Н. Афанасьева Иван Иванов/Феникс, 2020 Иван Иванов/Феникс, 2020

Упыри в целом похожи на западноевропейских вампиров, и лингвисты считают, что у слов «упырь» и «вампир» общее происхождение. Например, в белорусском языке - «вупыр», в болгарском «вапир» очень схожи между собой. В тюркской мифологии тоже есть кровожадное существо «убыр», название которого произошло от слова «всасывать», «поглощать».

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