А вы знали, что в России есть свой Хеллоуин?

На Западе 31 октября наступает канун Дня Всех Святых, а в России в этот день после заката и до рассвета 1 ноября - Велесова ночь!

Большинство ученых считает, что «Велесова книга», из которой мы знаем и про Велесову ночь, - поздняя подделка. Но многим нравится этот миф. И мы вам про него расскажем.

Древнеславянский праздник символизирует переход от осени к зиме, когда природа засыпает до начала весеннего потепления. В старину люди верили, что существует три мира: Явь, в котором живут все смертные существа, загробная Навь, где живут злые боги и души плохих людей, а также Правь - территория добрых богов. Хозяином и хранителем границ трех миров считался бог Велес - покровитель мудрости, богатства, охоты и плодородия.

В ночь с 31 октября на 1 ноября он вместе с другими духами сходил на Землю и мог как дать благословение, так и преподать урок. Отсюда и название праздника.

В Велесову ночь, по поверьям, граница между мирами становится так тонка, что духи могут попасть в наш мир, а люди - в загробный. Поэтому славяне старались без уважительной причины не покидать в этот праздник дома. Они накрывали праздничный стол, который сервировали не только для живых, но и для умерших родственников. На случай, если они захотят навестить потомков.

По той же причине лишнего веселья в Велесову ночь не было, да и незнакомцев старались в дом не пускать - чтобы не привлекать незваных гостей из загробного мира. Чтобы отпугнуть их, зажигали в доме свечи, а во дворе разводили костер. Окна и двери защищали ветками рябины. Путешествовать в этот праздник тоже не советовали: чтобы случайно не пересечь границу миров. Не спать до рассвета и подолгу смотреть в окно было нельзя.

В Велесову ночь гадали на будущее и на исполнение желаний. И верили, что увидеть во сне кого-то из предков - доброе предзнаменование.