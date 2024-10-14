Откуда пошло выражение «пустить по миру»?

Когда о человеке печально говорят, что он "пошел по миру», значит дела у него совсем плохи. Что же с ним приключилось и куда ему надо отправляться?

Выражение «пустить по миру» означает, что человек оказался на грани нищеты, без каких-либо средств. И теперь у него остается лишь один выход – идти и просить милостыню. То есть «пойти по миру» или «ходить с протянутой рукой».

О героинях книги «Капля росы» писатель Владимир Солоухин рассказывает: «Вот живут две женщины – тетя Дарья и дочь ее Маруся. Пахаря нет. Косца нет. Сеятеля нет. Конечно, в старой деревне пришлось бы ходить по селу, вымаливать, просить, брать в долги, если просто-напросто не идти по миру с холщовой сумкой».

А персонаж повести Дмитрия Григоровича «Антон-Горемыка», в отчаянии жалуется на то, что управляющий имения довел его до крайне бедственного положения. «Вот хоть теперь — пришло время подушные платить, где я их возьму? Отколе? Он же разорил меня да пустил по миру, а стращает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вон он что толкует…».

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене