Как появился Теремной дворец, самый роскошный в Кремле

Дворец построили в XVII веке русские мастера Антип Константинов, Трефил Шарутин и Бажен Огурцов. Первоначально он предназначался для сыновей царя, но он в итоге решил поселиться там сам. В отличие от остальных построек из дерева вокруг, для дворца использовали кирпич.
Теремной дворец стал самой высокой постройкой государева двора, небоскребом того времени. Внешне он похож на пирамиду с площадками для прогулок: чем выше, тем меньше этаж. При этом у каждого уровня было свое предназначение.
Внизу были кладовые, чуть выше – мастерские и, как бы сейчас сказали, гардеробные комнаты. В XVII веке третий этаж занимали покои царицы и детей.
На четвертом жил сам царь. Причем комнаты здесь были спроектированы так, чтобы любопытные посетители, оказавшись в самой первой, не могли рассмотреть, что находится в последней.
На самом верхнем находилась игровая для его отпрысков. Именно пятый этаж считался самым неприступным: попасть туда можно было только через покои монарха.
В Теремном дворце проходил “рабочий день” царя. Здесь оглашали указы и принимали послов из других государств, проводили заседания Боярской думы и подписывали документы.
В 1701 году дворец сильно пострадал от пожара, в войну 1812 года его занял штаб Наполеона: бесценная историческая обстановка была разрушена. Но в середине XIX века здание решили восстановить.
Рисунки для росписей стен создал художник Федор Солнцев: палаты снова украсили растительные узоры, в комнатах появились изразцовые печи, выполненные по образцам 17 века, а в окнах – витражные стекла.
Сегодня Теремной дворец – часть Большого Кремлевского дворца, резиденции президента России.
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