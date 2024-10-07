Что означает выражение «как у Христа за пазухой»?

О человеке, который ведет беззаботную жизнь, и никакие сложности ему не грозят, говорят: «Как у Христа за пазухой». Что имеется в виду?

Пазухой в старину называли пространство между грудью и прилегающей к ней одеждой. В те времена почти не было карманов, все самое ценное носили как раз за пазухой. Существовали даже специальные ритуалы: например, в Пермской губернии родители благословляли сына, который собирался покинуть дом, а затем икону прятали ему за пазуху.

Выражение «как у Христа за пазухой» подразумевало, что человек находится под защитой своего главного защитника, буквально как в раю. Описывая жизнь в родительском доме, девушки могли сказать: «У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло». «Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того», - уговаривала героиня в повести Ивана Тургенева «Степной король Лир» своего отца.

А вот если близкий человек обманывал доверие, о нем грустно говорили: «Пригрели змею за пазухой».

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене