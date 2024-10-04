10 фактов о школах в СССР

Учеба для советских старшеклассников какое-то время была платной, а единая форма появилась только после Великой отечественной войны. Читайте об этих и других фактах про советские школы в нашей подборке.

1. Осваивать школьную программу могли не только дети, но и взрослые. Специально для них создали систему вечерних школ, чтобы они посещали занятия после трудовой смены. До революции для взрослых действовали лишь кружки и народные дома с общеобразовательными классами.

Виктор Чернов/Sputnik Виктор Чернов/Sputnik

В фильме “Большая перемена” главный герой Нестор Северов устраивается на работу в вечернюю школу. Большая часть учеников оказывается старше своего классного руководителя: некоторые из них засыпают на уроках после работы, а кого-то приходится искать по танцплощадкам.

2. Обучение в советских школах было бесплатным не всегда. Однажды советские власти решились на эксперимент: с 1940 по 1956 год старшеклассникам нужно было оплачивать учебу – примерно по 150-200 рублей в год.

Томас Тейлор Хаммонд Томас Тейлор Хаммонд

Советские газеты того времени объясняли необходимость оплаты «иждивенческими настроениями» и сетовали на то, что плата все равно покрывала лишь часть расходов на образование.

3. В советских школах была шестидневка: в субботний день дети отправлялись на уроки.

В том числе и потому, что в классах учились по 30-40 человек и нужно было сделать расписание в несколько смен, которое учитывало всех.

4. С 1943 по 1954 год мальчики и девочки в советских школах учились отдельно. Такие правила касались школ в Москве, Ленинграде, крупных промышленных городах, столицах республик, краевых и областных центров.

Считалось, что раздельное обучение лучше отражается на дисциплине ребят. Во всяком случае, медалистов стало ощутимо больше: в 1953 году среди девочек их было 10,5%, а среди мальчиков – 11,6%. В школах с совместным обучением этот показатель составлял 4,4%. Была и другая причина: в учебной программе мальчиков появились предметы, связанные с военным делом.

5. Долгое время единой школьной формы не было. В 1918 году ее отменили по вполне прозаическим причинам. Во-первых, не хотели, чтобы она ассоциировалась с пережитками прошлого – дореволюционными гимназиями. Во-вторых, из-за бедности населения: средств на покупку форменной одежды просто не было.

Единую форму для школьников в СССР ввели только в 1947-м. Покупать ее нужно было за свой счет.

В середине 1980-х появились отдельная форма для старшеклассников: девочки в средней школе носили коричневые платья и фартуки (черный повседневный и белый – праздничный), а в девятом и десятом классах могли выбрать синий костюм-тройку из юбки, жилетки и пиджака. Чтобы форменная одежда отличалась от нарядов одноклассников, девочкам приходилось идти на разные ухищрения. Например, “освежать” ее с помощью блузок или рубашек, чередовали пиджак и жилетку. Или укорачивать платья, хотя школьное руководство пыталось с этим бороться.

Кстати, за неряшливый вид ученика могли отправить домой, а отсутствие формы даже по уважительной причине - например, не успела высохнуть после стирки - никак его не оправдывало.

6. Помимо общеобразовательных предметов, в середине 1960-х в школьной программе появились начальная военная подготовка и основы Советского государства и права.

Аветик Бадалян/TASS Аветик Бадалян/TASS

А еще летом учащиеся средней и старшей школы проходили летнюю трудовую практику — ухаживали за газонами на школьной территории, мыли окна в классах, старшеклассники могли поехать в трудовой лагерь на сбор урожая в колхозы и совхозы.

7. В 1920-1930-е годы в советских школах использовались разные экспериментальные практики.

В том числе лабораторно-бригадный метод обучения (так называемый «Дальтон-план»). Уроков не было, а школьники работали индивидуально или бригадами. Учителя же были чем-то вроде консультантов.

“В нашей школе вводится Дальтон-план. Это такая система, при которой шкрабы (школьные работники - Ред.) ничего не делают, а ученику самому приходится все узнавать. Я так, по крайней мере, понял. Уроков, как теперь, не будет, а ученикам будут даваться задания. Эти задания будут даваться на месяц, их можно готовить и в школе, и дома, а как приготовил - иди отвечать в лабораторию. Лаборатории будут вместо классов”, - рассказывал герой книги Николая Огнева “Дневник Кости Рябцева”.

8. Главным аксессуаром советских школьников были ранцы для учебников и тетрадок. До революции их носили гимназисты, но в первые годы советской власти вместе с форменной одеждой сумки отменили. И вернули только в 1950-е.

В.Чистяков/Sputnik В.Чистяков/Sputnik

Со временем они стали ощутимо легче и “веселей” - крышки школьных портфелей украшали аппликациями - мультяшными и сказочными героями. Впрочем, любви к форменной сумке это не прибавляло.

В 1980-е, правда, вместо портфелей стали часть использовать спортивные сумки и “дипломаты” - с этими пластиковыми кейсами щеголяли старшеклассники.

9. Никакой косметики и украшений - с этим в советских школах было строго.

Н.Желудович/TASS Н.Желудович/TASS

Нарушительниц могли отправить умываться в туалет - смывать тушь холодной водой было тем еще удовольствием.

10. “Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь” - очень долго советские школьники писали перьями. А в портфеле у них непременно была чернильница-непроливайка. Им на смену пришли поршневые перьевые ручки, которые заправляли чернилами. В спешке сделать домашнее задание или заполнить пропись было трудновато: одно лишнее движение - и на странице расплывалась клякса. А ведь за “грязь” в тетрадях учителя ругали.

Аудрюс Улозявичюс/Sputnik Аудрюс Улозявичюс/Sputnik

В фильме “Первоклассница” 1948 года одна из девочек, впервые взяв в руки перо, тотчас же сажает кляксу - и ее подруги испуганно шушукаются. Но учительница приходит на помощь, предлагая начать работать с нового листа.

Шариковые ручки в школе появились в середине 1970-х, но радовались им только школьники. Преподаватели, наоборот, считали, что хороший почерк можно выработать, используя лишь перьевые ручки.

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