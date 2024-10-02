Эти сюжеты русской классики взяты из реальной жизни

1. Лев Толстой – «Анна Каренина»

Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной Александр Зархи/Мосфильм, 1967 Александр Зархи/Мосфильм, 1967

И до Анны Карениной персонажи в русской литературе сводили счеты с жизнью. Правда, предпочитали другие способы расстаться с реальностью.

«Толстой сам не додумался бы до такой сцены. Слишком уж радикальной она была по тем временам», - считает писатель и литературовед Павел Басинский. Откуда же такой поворот сюжета? Из реальной жизни.

Толстого поразил случай, который произошел недалеко от его имения Ясная Поляна. 32-летняя незамужняя женщина, некая Анна Пирогова, решила броситься под поезд, чтобы отомстить соседу Толстого – помещику А.Н. Бибикову, у которого служила экономкой. У них был роман, но помещик сделал предложение другой женщине.

2. Федор Достоевский – «Братья Карамазовы»

Михаил Ульянов (в центре) в роли Дмитрия Карамазова в фильме "Братья Карамазовы" (1968) Sputnik Sputnik

В романах Достоевского нередко встречаются убийства. А сюжет «Карамазовых» и вовсе похож на настоящий детектив.

Отбывая каторгу в Сибири, писатель узнал о нашумевшем уголовном деле. Реального человека – Дмитрия Ильинского – несправедливо обвинили в отцеубийстве и посадили в тюрьму.

Писатель был поражен тем, что человек пострадал за преступление, которого не совершал. Достоевский даже встречался с «преступником» – его история легла в основу романа, а герой Дмитрий Карамазов получил его имя, а также схожие внешние черты, страстный характер и внутреннее благородство.

3. Александр Куприн – «Гранатовый браслет»

Актриса Ариадна Шенгелая в фильме "Гранатовый браслет" (1965) Sputnik Sputnik

Княгиня получает в подарок от анонимного поклонника браслет с гранатами. Уже много лет таинственный незнакомец посылал ей письма со словами любви. Замужней даме такие признания только докучали. Она попросила мужа и брата разобраться с надоедливым поклонником и вернуть браслет.

Оказалось, что влюблен в нее был мелкий чиновник, человек заурядный и небольшого достатка. Видимо, на дорогой браслет он потратил все свои сбережения. Он обещал не трогать больше княгиню, лишь написал прощальное письмо, где говорил, что жил лишь этой любовью, что она была его единственной радостью.

Назойливый поклонник, гранатовый браслет и серьезный разговор с обещанием больше не преследовать даму – все это имело место в реальной жизни. И это случилось с сестрой друга Куприна.

Но писатель все-таки сделал финал истории более драматичным – его несчастный герой кончает жизнь самоубийством. А сама княгиня плачет над его прощальным письмом. В реальности ни того ни другого не было.

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