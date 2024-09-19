Кто был лучшим асом Корейской войны?

Самые результативные советские летчики-истребители того конфликта прежде не имели серьезного боевого опыта. Они недолго сражались против немцев и японцев и не одержали в тех боях ни одной воздушной победы.

Сразу два советских летчика спорят за звание лучшего аса Корейской войны 1950-1953 годов. В том конфликте СССР выступил на стороне Северной Кореи, американцы же поддержали Южную.

Евгений Пепеляев и Николай Сутягин оставили далеко позади себя американских и корейских асов. Правда, кто же из них двоих лучший — сказать трудно: Сутягин сбил 22 самолета противника, Пепеляев, по разным данным, — 20 или 23. А вот на счету американского аса №1 Джозефа Макконнелла числится всего лишь 16 воздушных побед.

Интересно, что в ходе войн против нацистской Германии и Японии будущие «реактивные» асы не сбили ни одного самолета. Из-за этого они и горели желанием проявить себя в Корее.

Пепеляев

Евгений Пепеляев. Архивное фото Архивное фото

Его служба началась в 1938 году на Дальнем Востоке. После нападения нацистской Германии на СССР он некоторое время провел на фронте, но затем вернулся обратно.

К началу советско-японской войны Пепеляев дослужился до заместителя командира авиаполка. В ходе того конфликта он совершил 20 боевых вылетов, уничтожив вражеский паровоз и потопив катер.

Во время Корейской войны летчик командовал 196-м истребительным авиаполком в составе 324-й истребительной авиадивизии под руководством самого результативного аса антигитлеровской коалиции Ивана Кожедуба.

«До нашего прибытия американские летчики, не встречая должного сопротивления в воздухе, не только расстреливали машины на дорогах, но даже охотились на отдельных корейцев или китайцев. Через два месяца мы ликвидировали их господство в воздухе. Они стали появляться лишь эпизодически, а не висеть в небе круглосуточно», — вспоминал Пепеляев.

Истребитель МиГ-15. Sputnik Sputnik

Свою первую воздушную победу будущий ас одержал 20 мая 1951 года. В ходе масштабной схватки с участием десятков самолетов он на своем Миг-15бис зашел в хвост одному из американских истребителей F-86 «Сейбр» и сбил его.

После этого количество побед стало только расти. Примерно за пять боевых вылетов он сбивал по самолету, что считалось превосходным показателем. Всего лишь за три недели ноября 1951 года он уничтожил целых шесть американских истребителей.

Один из подбитых Пепеляевым «Сейбров» сел на «брюхо» на берегу Желтого моря. Его захватили и доставили в Москву, где тщательно изучили. «Эту победу официально приписали летчику 176-го Гвардейского авиаполка майору К.Я. Шеберстову», — сокрушался он позже.

22 апреля 1952 года Пепеляеву присвоили звание Героя Советского Союза. При этом Кожедуб представлял его к званию дважды Героя. «Однако, по прибытии из Кореи 324-ю авиадивизию передали из ВВС в состав ПВО страны. Начальство же ПВО, защищая свои амбиции, все эти документы положило под сукно…» — вспоминал ас.

Сутягин

Николай Сутягин. Архивное фото Архивное фото

Как и его знаменитый коллега, Николай Сутягин почти всю Великую Отечественную войну прослужил на Дальнем Востоке. В ходе вооруженного конфликта против Японии он совершил 13 боевых вылетов, в основном — на разведку вражеских аэродромов.

Во время Корейской войны летчик служил в 17-м истребительном авиаполку 303-й истребительной авиадивизии. Именно он открыл боевой счет своего авиаполка, сбив «Сейбр» 19 июня 1951 года.

Сутягин вместе с напарником пустился тогда в погоню за парой американских истребителей. Те пытались оторваться, уходя в пикирование и маневрируя, однако советские летчики не отставали, неумолимо сокращая дистанцию.

Истребитель F-86 «Сейбр». Общественное достояние Общественное достояние

«Выпустив тормоза, мы пошли за F-86 под углом 70-75° в сторону моря, куда стремились уйти наши преследуемые. Сблизившись до дистанции 150-200 метров, я открыл огонь по ведомому "Сейбру" и сбил его», — вспоминал летчик.

За месяц с небольшим Сутягин сбил еще четыре вражеских самолета, став асом своей авиадивизии. Уже в октябре 1951 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Домой аса отозвали в 1952 году. В следующий раз в Азию он вернулся в 1970-м в качестве главного военного советника по авиации в Демократической Республике Вьетнам. Советский ас тогда оказал большую помощь северовьетнамским ВВС в борьбе против их американских визави.