Странные аттракционы, на которых катались в СССР (ФОТО)

Парашютная вышка в парке Горького.Архив Александра Архипова/russiainphoto.ru
Парк культуры и отдыха имени Горького в Москве был первым советским парком с аттракционами. Появился он в 1928 году. Одним из необычных развлечений была возможность прыгнуть с 40-метровой высоты с парашютом, который удерживали стальный троссы.
Спуститься с парашютной вышки можно было и по спиральной дорожке на специальном коврике. Разобрали вышку в 1950-х.
Так выглядел этот аттракцион на ВДНХ.Леон Дубильт/Sputnik
А на такой аттракцион не стоило ходить после обеда. «Центрифуга» вращалась под наклоном, а вдоль бортиков стояли любители экстрима. В СССР она появилась в 1970-х и была популярной, так как похожие карусели были установлены в самых разных уголках страны.
Аттракцион в парке Горького.Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS
Почти десять лет в Парке Горького строили этот необычный космический аттракцион. Иногда его называли «Сатурном» за форму карусели. «Спутники» вращались в разные стороны, так что можно было испытать свой вестибулярный аппарат на прочность.
Парк в Сочи.Борис Ушмайкин/Sputnik
Аттракцион «Колесо», он же «Бегунок» представлял из себя карусель, где катались со сложной траекторией. Четыре колеса с сидениями вращались как сами по себе, так и по кругу.
Парке аттракционов на ВДНХ.Ч.Янков/TASS
Кажется, здесь тоже готовили космонавтов! Аттракционы под названием «Турбо» появились в 1970-х в СССР. Кабинки вращались по спирали самым неожиданным образом, так что прокатиться на нем решались только самые отчаянные экстремалы.
Такие качели появились в советских парках в середине 1950-х. На одном конце был двухместный самолет, на другом противовес. Вращались качели по горизонтальной оси.
Казалось бы, что удивительного может быть в большой коробке? Но она была одним из самых впечатляющих аттракционов в СССР. Представьте, что вы сидите на скамейке и вертикально вращаетесь на 360 градусов. Конечно, это была иллюзия: вращалось помещение, а не скамейка, но эффект был невероятным!
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