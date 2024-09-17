Странные аттракционы, на которых катались в СССР (ФОТО)

Многие дети в Советском Союзе мечтали стать космонавтами и летчиками. И в парках развлечений было множество видов аттракционов, где можно было ощутить турбулентность и иллюзию полета.

1. Парашютная вышка

Парашютная вышка в парке Горького. Архив Александра Архипова/russiainphoto.ru

Парк культуры и отдыха имени Горького в Москве был первым советским парком с аттракционами. Появился он в 1928 году. Одним из необычных развлечений была возможность прыгнуть с 40-метровой высоты с парашютом, который удерживали стальный троссы.

Спуститься с парашютной вышки можно было и по спиральной дорожке на специальном коврике. Разобрали вышку в 1950-х.

2. «Центрифуга»

Так выглядел этот аттракцион на ВДНХ. Леон Дубильт/Sputnik Леон Дубильт/Sputnik

А на такой аттракцион не стоило ходить после обеда. «Центрифуга» вращалась под наклоном, а вдоль бортиков стояли любители экстрима. В СССР она появилась в 1970-х и была популярной, так как похожие карусели были установлены в самых разных уголках страны.

3. «Спутники»

Аттракцион в парке Горького. Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS

Почти десять лет в Парке Горького строили этот необычный космический аттракцион. Иногда его называли «Сатурном» за форму карусели. «Спутники» вращались в разные стороны, так что можно было испытать свой вестибулярный аппарат на прочность.

4. «Колесо»

Парк в Сочи. Борис Ушмайкин/Sputnik Борис Ушмайкин/Sputnik

Аттракцион «Колесо», он же «Бегунок» представлял из себя карусель, где катались со сложной траекторией. Четыре колеса с сидениями вращались как сами по себе, так и по кругу.

5. «Турбо»

Парке аттракционов на ВДНХ. Ч.Янков/TASS Ч.Янков/TASS

Кажется, здесь тоже готовили космонавтов! Аттракционы под названием «Турбо» появились в 1970-х в СССР. Кабинки вращались по спирали самым неожиданным образом, так что прокатиться на нем решались только самые отчаянные экстремалы.

6. «Мертвая петля»

TASS TASS

Такие качели появились в советских парках в середине 1950-х. На одном конце был двухместный самолет, на другом противовес. Вращались качели по горизонтальной оси.

7. «Иллюзион»

Казалось бы, что удивительного может быть в большой коробке? Но она была одним из самых впечатляющих аттракционов в СССР. Представьте, что вы сидите на скамейке и вертикально вращаетесь на 360 градусов. Конечно, это была иллюзия: вращалось помещение, а не скамейка, но эффект был невероятным!

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