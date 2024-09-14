5 мест в России, где можно попасть в сказку (ФОТО)

«Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит...», — писал Пушкин. А что, если они существуют не только на страницах книг, но и в реальности? Рассказываем о самых «волшебных» местах в России, где можно встретить сказочных персонажей.

1. Кудыкина гора (Липецкая область)

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Если вас послали на Кудыкину гору, навигатор без труда разберется с маршрутом: в Липецкой области можно в прямом смысле попасть в сказку. Зайти в русскую крепость, сфотографироваться у гигантского богатырского шлема, совершить прогулку к древнему скифскому кургану. Но главное – услышать, как окрестности оглашает рык Змея Горыныча. Кстати, три раза в неделю по вечерам 15-метровый треглавый дракон изрыгает пламя. Сказочно эффектно!

2. Парк сказов (Свердловская область)

Огромный парк, посвященный сказам Павла Бажова, находится в 20 км от Екатеринбурга. Здесь можно зайти в гости к Даниле-мастеру, который расскажет о самоцветах, и спуститься во владения Хозяйки Медной горы.

3. Усадьба Вихляндия (Козельск)

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Это сказочное подворье создал скульптор Владимир Колесников. Здесь есть большой дом в виде дерева, и чуть поменьше – примостившийся на Бобовом стебле, а еще - дом Разбитых кораблей. Через речку Клютому перекинут мост, который охраняют драконы Катюша и Ванюша.

В Вихляндии легко почувствовать себя ребенком: на ее неведомых дорожках стоят разнообразные скульптуры и арт-объекты, а отдохнуть можно в одной из беседок.

4. Лукоморье (Ленинградская область)

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Недалеко от деревни Верхние Мандроги находится настоящее пушкинское Лукоморье. Попасть сюда можно на пароме: прогулка по лесной сказочной тропе похожа на встречу с любимыми персонажами сказок. Вот 33 богатыря и их дядька Черномор, тут – кот ученый, а по соседству – русалка и Кощей Бессмертный.

5. Парк Лога (Ростовская область)

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На обширной территории парка можно гулять не один час. Любоваться замком и арт-объектами по мотивам сказок, заглянуть в зоопарк и местное «Зазеркалье», подкрепиться в тематических кафе и вечером посмотреть светомузыкальное шоу фонтанов.

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