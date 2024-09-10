Почему у католиков и православных общие святые?

Храмы, посвященные Николаю Чудотворцу, можно встретить и в католических епархиях, и в православных. Значит, у нас есть общие святые? Да, и вот почему.

До 1054 года христианская церковь была едина, поэтому и первые святые были общими для всех верующих. Однако в XI веке между Восточной и Западной церквями произошел раскол. Предстоятели Рима и Византии, Папа Римский Лев IX и патриарх Константинопольский Михаил Керулларий в переписке много обсуждали главенство своих престолов. Лев IX был убежден, что Римская кафедра имеет первостепенное значение, и Константинопольская церковь должна почитать Римскую. Михаил Керулларий с ним не соглашался.

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В 1054 году из-за разногласий переговоры между двумя сторонами зашли в тупик: дело дошло до того, что папский легат кардинал Гумберт во время богослужения в Софийском соборе Константинополя (сегодня — Стамбул) объявил об отлучении патриарха и его сторонников. А через несколько дней уже Михаил Керулларий подверг анафеме Римский престол.

Но общие святые у католиков и православных остались. Например, апостол Петр – первый Папа Римский, святые Николай Мирликийский, Василий Великий Богослов, Амвросий Медиоланский, Антоний и Пахомий Великие, Блаженный Августин и другие.