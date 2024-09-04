Как русские упустили шанс поймать Наполеона

По замыслу русского командования, «Великую армию» Наполеона должны были уничтожить целиком на переправе через реку Березину. Самому императору готовили участь почетного пленника.

«Bérézina» — во французском языке этим словом обозначают полный провал и катастрофу. Именно на реке Березине в ноябре 1812 года погибла бежавшая из России «Великая армия» Наполеона.

У русских были хорошие шансы захватить самого императора и остановить войну в Европе, но этого так и не произошло. Почему?

Бегство

Бегство французов из России в 1812 году. Bogdan Willewalde/Иркутский областной художественный музей Bogdan Willewalde/Иркутский областной художественный музей

В преддверии зимы некогда «Великая» армия представляла собой весьма жалкое зрелище. Из полумиллиона солдат в строю осталось около сорока тысяч, а с ними — десятки тысяч раненых военнослужащих и нонкомбатантов.

Французы всеми силами пытались вырваться из негостеприимной страны или, по крайней мере, добраться до литовских земель Российской империи, где они могли рассчитывать на некоторую поддержку со стороны местного населения. На их пути лежала река Березина.

По пятам французского войска шла главная русская армия во главе с главнокомандующим фельдмаршалом Михаилом Кутузовым. С юга подходила Дунайская армия адмирала Павла Чичагова, с севера — армия Петра Витгенштейна.

Русские войска намеревались взять противника в кольцо, отрезав ему пути отхода через реку. 16 ноября Чичагов занял Минск, а 21 ноября — Борисов на Березине, где Наполеон планировал организовать переправу.

Переправа через Березину. Peter von Hess/Hermitage Amsterdam Peter von Hess/Hermitage Amsterdam

К городу немедленно направился корпус маршала Николя Удино — одно из самых боеспособных формирований во французской армии. Переоценив силы противника, Чичагов оставил Борисов и переправился на западный берег, попутно уничтожив переправу.

Вскоре к Борисову подошел сам французский император с основными силами. Перед ним встала непростая задача — переправиться на другой берег, занятый русскими войсками.

Обманный маневр

Наполеон пошел на хитрость. По его приказу, войска стали демонстративно налаживать понтонные мосты южнее Борисова, в то время как настоящая переправа должна была готовиться севернее города в районе брода у деревни Студянка.

Чичагов заглотил наживку и с основными силами направился вниз по реке, оставив у Студянки лишь небольшой заслон. Часть французов немедленно перешла брод и рассеяла эти малые силы, другие принялись за налаживание двух переправ.

Наведение понтонов французами через Березину. Lawrence Alma-Tadema/Amsterdam Museum Lawrence Alma-Tadema/Amsterdam Museum

Полковник Марселлен Марбо так вспоминал о работе понтонеров: «Эти отважные солдаты показали совершенно исключительную самоотверженность... Они голые бросались в холодную воду Березины и работали в ней беспрерывно в течение 6-7 часов, причем не было ни капли водки, чтобы им дать, а вместо постели ночью им должно было служить поле, покрытое снегом. Поэтому с наступлением сильных холодов почти все они погибли».

Вечером 26 ноября по налаженным переправам на западный берег начали переправляться самые боеспособные французские войска — корпус Удино и часть корпуса маршала Клода-Виктора Перрена, Старая и Молодая гвардии. Всего около 19 тысяч человек.

Сражение

На следующий день войска Кутузова и Витгенштейна в районе Борисова разбили дивизию генерала Луи Партуно и двинулись к Студянкам. Туда же по другому берегу ринулся и обманутый Наполеоном Чичагов.

28 ноября яростные бои кипели на двух берегах Березины. Войска Бонапарта несли большие потери, но не позволили русским приблизиться к переправам вплоть до самого вечера.

Переправа войск Наполеона через Березину. Януарий Суходольский Януарий Суходольский

Когда по скоплениям французов на берегу стала работать русская артиллерия, среди последних начались хаос и паника, которые очень скоро привели к давке. «Что может быть ужаснее того, что испытываешь, когда идешь по живым существам, которые цепляются за ваши ноги, останавливают вас и пытаются подняться», — писал офицер из корпуса маршала Нея Карл-Фридрих фон Зукков.

Утром 29 ноября переправившиеся французы сожгли переправу, бросив на произвол судьбы обоз и тысячи своих собратьев. Вскоре на отставших налетели казаки из армии Витгенштейна.

Упущенный шанс

Данные о потерях французов в сражении на Березине разнятся. Количество убитых, пленных, пропавших без вести и потонувших в реке оценивается в примерно 50 тысяч человек. Русские потеряли около 8 тысяч.

«Великая армия» перестала существовать как организованная сила. При этом Наполеон сумел вырваться из ловушки и сохранил часть своих войск, вместе с которыми добрался до Вильно (Вильнюса).

Переправа наполеоновских войск через Березину. Albrecht Adam Albrecht Adam

Там император оставил своих солдат и уехал в Париж собирать новую армию. Одержав впечатляющую победу на Березине, русские, тем не менее, упустили шанс захватить Наполеона и завершить боевые действия.

Европу ожидали еще несколько лет кровопролитной войны.