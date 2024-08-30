Как британцы атаковали Кронштадт

Крейсер «Память Азова», потопленный во время атаки торпедных катеров на Кронштадт.Общественное достояние
Глубокой ночью 18 августа 1919 года над базой советского Балтийского флота Кронштадтом появились британские аэропланы. Они сбрасывали бомбы на корабли и стреляли по ним из пулеметов.
Однако главный удар по советскому флоту должны были нанести вовсе не самолеты. Когда аэропланы отвлекли на себя внимание моряков и охраны фортов, в гавань прорвались британские быстроходные торпедные катера...
Великобритания в ходе Гражданской войны в России активно поддерживала противников большевиков, в частности — Северо-Западную армию генерала Николая Юденича. Летом 1919 года в преддверии масштабного наступления белых на Петроград ее авиация регулярно бомбила Кронштадт.
Атакой катеров британцы хотели нанести непоправимый урон советскому флоту и инфраструктуре военно-морской базы. Однако на деле все вышло не так гладко.
Все планы спутал дежуривший у входа в гавань эсминец «Гавриил». Его намеревались потопить первым, однако он пережил неожиданную атаку и ответным огнем уничтожил три катера. Оставшиеся четыре вскоре ретировались вместе с аэропланами.
В ходе получасового боя британцам удалось торпедами повредить линкор «Андрей Первозванный» и уничтожить броненосный крейсер «Память Азова». От бомб самолетов пострадал танкер «Татьяна», но критического вреда советскому флоту ночное нападение в целом не причинило.
Британцы еще некоторое время совершали авиационные налеты на Кронштадт, однако подобных дерзких рейдов с прорывом в гавань кораблей больше не предпринимали.
Один из затопленных катеров подняли со дна в сентябре того же года и тщательно изучили. Полученные знания советские конструкторы применили при проектировании торпедных катеров типа «Ш-4», которые приняли участие в Великой Отечественной войне.