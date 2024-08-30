Как британцы атаковали Кронштадт

Крейсер «Память Азова», потопленный во время атаки торпедных катеров на Кронштадт.

Так Лондон хотел помочь белым в Гражданской войне в России.

Глубокой ночью 18 августа 1919 года над базой советского Балтийского флота Кронштадтом появились британские аэропланы. Они сбрасывали бомбы на корабли и стреляли по ним из пулеметов.

Однако главный удар по советскому флоту должны были нанести вовсе не самолеты. Когда аэропланы отвлекли на себя внимание моряков и охраны фортов, в гавань прорвались британские быстроходные торпедные катера...

Великобритания в ходе Гражданской войны в России активно поддерживала противников большевиков, в частности — Северо-Западную армию генерала Николая Юденича. Летом 1919 года в преддверии масштабного наступления белых на Петроград ее авиация регулярно бомбила Кронштадт.

Атакой катеров британцы хотели нанести непоправимый урон советскому флоту и инфраструктуре военно-морской базы. Однако на деле все вышло не так гладко.

Все планы спутал дежуривший у входа в гавань эсминец «Гавриил». Его намеревались потопить первым, однако он пережил неожиданную атаку и ответным огнем уничтожил три катера. Оставшиеся четыре вскоре ретировались вместе с аэропланами.

В ходе получасового боя британцам удалось торпедами повредить линкор «Андрей Первозванный» и уничтожить броненосный крейсер «Память Азова». От бомб самолетов пострадал танкер «Татьяна», но критического вреда советскому флоту ночное нападение в целом не причинило.

Британцы еще некоторое время совершали авиационные налеты на Кронштадт, однако подобных дерзких рейдов с прорывом в гавань кораблей больше не предпринимали.

Один из затопленных катеров подняли со дна в сентябре того же года и тщательно изучили. Полученные знания советские конструкторы применили при проектировании торпедных катеров типа «Ш-4», которые приняли участие в Великой Отечественной войне.