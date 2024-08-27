Как русские солдаты устроили немцам «Атаку мертвецов»

«Я не могу описать озлобления и бешенства, с которыми шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат».

Этот невероятный случай произошел 6 августа 1915 года в ходе осады немецкими войсками русской крепости Осовец. Противник тогда применил против гарнизона отравляющий газ, от которого русские противогазы оказались бессильны.

Когда немецкая пехота подошла к передовым укреплениям, она надеялась увидеть там груду трупов. Но вместо этого немцев ждал настоящий ужас.

Десятки измученных русских солдат в грязных лохмотьях, харкая кровью и жутко хрипя, двинулись на противника. Казалось, что они умерли и восстали из мертвых, чтобы пойти в свою последнюю атаку.

Крепость Осовец в 1915 году. Общественное достояние Общественное достояние

Газета «Псковская жизнь» в 1915 году опубликовала воспоминания одного из участников обороны Осовца:

«Я не могу описать озлобления и бешенства, с которыми шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат».

В «Атаке мертвецов» приняли участие остатки 13-й роты — всего около 60 человек. Под их натиском ошеломленный противник стал пятиться назад, пока не обратился в паническое бегство. Подоспевшие русские резервы ликвидировали брешь в оборонительных позициях.

Владимир Котлинский. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе боя погибли возглавивший атаку подпоручик Владимир Котлинский и ряд офицеров. Потери среди солдат остаются неизвестными.

Несмотря на проявленный героизм гарнизона крепость вскоре пришлось оставить. 25 августа 1915 года германская армия заняла Осовец.