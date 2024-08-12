5 главных антиутопий в русской литературе

Именно на русской литературной почве этот жанр по сути и зародился, предвосхитив культовые «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

Литературоведы склоняются к тому, что многие антиутопии XX века вдохновлены «Записками из подполья» Федора Достоевского и их антигероем с его искаженными представлениями об общественном строе и морали.

И все же об антиутопии как жанре в русской литературе заговорили после революции 1917 года. Именно она как поворотный момент истории дала мощный творческий импульс многим писателям-интеллигентам. В их фантазиях этот переворот сродни апокалипсису, на обломках которого строится новый мир и новые законы жизни.

Интерес к антиутопии развивался волнообразно. В советское время они были запрещены, ведь по сути они были сатирой над большевистским строем. Тем не менее, они то и дело появлялись в неофициальной печати — самиздате и также публиковались на Западе. Во время перестройки и в России появилось огромное количество ранее запрещенной литературы и нон-фикшна о ГУЛАГе — посильнее любой антиутопии.

Новый виток интереса случился в 2000-х, в том числе из-за развития технологий. И он не прекращается до сих пор. Вспоминаем пять главных произведений этого жанра.

1. Евгений Замятин «Мы» (1921)

Общественное достояние; АСТ, 2022 Общественное достояние; АСТ, 2022

Без преувеличения можно сказать, что это главная русская антиутопия. Замятин и его роман-сатира на большевистский строй повлияли на самого Оруэлла. Именно прочтя этот роман он написал свой культовый «1984».

«Мы» описывает тоталитарное государство, напоминающее военный коммунизм, где жизнь человека, даже интимная, находится под контролем властей, а вместо имен у людей порядковые номера. Книга была впервые опубликована на Западе, а в СССР запрещена вплоть до 1988 года. Автор был арестован, но вскоре его отпустили благодаря многочисленных прошениям влиятельных друзей. Замятину разрешили покинуть страну в начале 1930-х.

2. Андрей Платонов «Котлован» (1929)

Общественное достояние; АСТ, 2023 Общественное достояние; АСТ, 2023

Повесть Платонова — жесткая сатира на СССР с его плановой экономикой, первой пятилеткой и большими социалистическими стройками. По сюжету герой участвует в рытье котлована для будущего общепролетарского дома. Однако дело дальше котлована не заходит. Начальство много говорит и мало делает. Человеческая жизнь ничего не стоит, все кладется на алтарь некоего призрачного всеобщего благополучия. При этом рабочие страдают от отсутствия смысла жизни и выгорания. Котлован, который они бесконечно роют, становится аллегорией их братской могилы.

Для Платонова характерен и нарочито сложный язык, который тоже пришел вместе с новой реальностью. Тема языка — новояза — вообще является одним из признаков антиутопий.

3. Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине» (1972)

«Измерение-Ф»", 1990; АСТ, 2015 «Измерение-Ф»", 1990; АСТ, 2015

Действие этой фантастической антиутопии происходит в выдуманном городке. За несколько лет до описываемых в книге событий Землю посетила инопланетная цивилизация или сущность, после которой на планете осталось несколько «Зон» – областей, в которых происходят аномальные физические явления и присутствуют неопознанные объекты и предметы. Проникать в Зоны запрещено, но есть «сталкеры», которые все-таки идут в это странное пространство в поисках счастья и смысла жизни.

Это один из самых популярных романов Стругацких, и Андрей Тарковский снял по его мотивам фильм-притчу «Сталкер» (1979).

4. Татьяна Толстая «Кысь» (2000)

Кристина Кормилицына/Sputnik; АСТ, 2018 Кристина Кормилицына/Sputnik; АСТ, 2018

Первый (и единственный) роман внучка Алексея Толстого задумала и начала писать еще в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС, но завершила лишь к началу нового тысячелетия. «Кысь» показывает жизнь после апокалипсиса, некоего взрыва. Ее герои — это странные мутировавшие существа и животные, а также люди, потерявшие былой облик. Даже язык они забыли. В дремучих лесах здесь обитает неведомая Кысь, которая пугает всех, издавая странные звуки.

Сразу после выхода роман стал бестселлером, породив волну как похвалы, так и критики, в которой его разбирали по «полочкам». В нем видели микс удачных элементов из Стругацких и Замятина.

5. Владимир Сорокин «День опричника» (2006)

Михаил Фомичев/Sputnik; АСТ, 2024 Михаил Фомичев/Sputnik; АСТ, 2024

Сорокина часто называют пророком. Действие его романов происходит в «новом Средневековье», где уровень жизни, морали и общественного строя скатился обратно в темные времена, при этом технологический прогресс зашел далеко в будущее.

В «Дне опричника» Сорокин в былинным стиле описывает возрождение России после Смуты. Перед нами 2028 год. В России восстановлена монархия, и страна отделилась от мира Стеной. Личное войско царя творит бесчинства и репрессии, при этом они — привилегированный класс, наводят страх на «бояр» и простых людей, ездят на дорогих авто и остаются безнаказанными.

Ко «Вселенной Дня опричника» критики часто относят и другие антиутопии Сорокина:

сборник рассказов «Сахарный Кремль», которые разветвленно продолжают многие сюжетные линии и мотивы «Дня опричника».

Роман «Теллурия», в котором победил православный коммунизм и волшебные гвозди-наркотики, которые вбивают людям в голову.

Роман «Манарага», в котором исчезли бумажные книги, но есть ресторан, где готовят блюда на огне из сохранившихся раритетов.

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