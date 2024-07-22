4 музея-бункера Москвы (ФОТО)

Самое ценное – под землю: рассказываем о музеях-бункерах, расположенных в столице, и о том, что там можно увидеть.

«Бункер-42»

Вниз в СССР: музей Холодной войны находится на глубине 65 метров между станцией метро «Таганская» и Котельнической набережной. Близость к Кремлю неслучайна: в случае ядерной угрозы здесь должно было находиться правительство, чтобы продолжать управление страной. Это один из самых крупных объектов особого назначения: его площадь – семь тысяч квадратных метров, а вместить он может 600 человек.

Бункер спроектировали в 1947 году, а в 1954-м уже были готовы системы жизнеобеспечения и налаживали связь, а еще через два года здесь начал работать запасной командный пункт штаба дальней авиации - до середины 1980-х отсюда велось командование советскими стратегическими ядерными бомбардировщиками.

Сегодня здесь рассказывают о противостоянии СССР и США в годы Холодной войны и о том, как спроектирован бункер, предназначенный для защиты от ядерного удара. В экспозиции есть точная копия атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, аппаратура засекреченной связи, различные артефакты, связанные с работой подземного объекта. В музее проводят интерактивные экскурсии, самые смелые могут сыграть в ее тоннелях в «Зарницу» – популярную в советское время спортивно-военную игру – и в лазертаг.

«Подземная Москва»

Гражданское противоатомное убежище Краснопресненского сахарорафинадного завода им. Мантулина, построенное в 1972 году, с недавних пор превратилось в музей. Экспозиция рассказывает о том, что скрыто в недрах столицы – подземельях и убежищах, древних подвалах и обитателях подземки. Большой раздел посвящен гражданским убежищам – их устройству, быту, оборудованию.

Можно, например, пролистать номер газеты «Правда» за 1972 год, узнать, как проводилась спецобработка пришедших из загрязненной зоны и рассмотреть костюмы химической и биологической защиты. И своими руками провернуть рычаг системы очистки воздуха. Практически все экспонаты в музее можно трогать руками.

Бункер-703

Неприметное здание ЧЗ-703 похоже не то на хозяйственную постройку, не то на гараж. Так и было задумано, чтобы никто не догадался, что внутри находится спецархив МИД СССР. В помещениях технологического тоннеля, построенного во время прокладки Замоскворецкой линии метро, раньше стояли несгораемые сейфы с важными секретными документами. Тесное соседство с метро сыграло свою роль: помещения время от времени затапаливались, пока, наконец, не были признаны аварийными.

С 2018 года здесь, на глубине 43 метров, работает музей. Гламура тут нет и в помине, скорее, суровый стимпанк за тяжелыми защитными дверями. В экспозиции – макеты защитных сооружений, спецоборудование, материалы о советских бункерах. Бонус – невероятный тоннель в одном из блоков убежища: прямо хоть сейчас снимай фантастическое кино.

Бункер Сталина

Legion Media Legion Media

Полное название этого музея, расположенного в Измайлове, - Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Расположен он в трибуне стадиона «Измайлово». Спортивный объект начали строить в 1930-е годы – гигантский стадион вместимостью минимум 120 тысяч человек планировали возвести к Спартакиаде народов СССР. Но из-за Второй мировой войны проект заморозили и вернулись к нему только в 1960-е, но уже без изначального размаха. От первого проекта осталась лишь одна трибуна и семидесятиметровый тоннель, по которому важные гости должны были подниматься в правительственную ложу.

Борис Кавашкин/TASS Борис Кавашкин/TASS

Музей-бункер работает здесь с 1996 года: в его помещениях воссозданы кабинет Сталина, столовая в грузинском стиле и зал заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего. Экспозиция не столько историческая, сколько фантазийная: сам Сталин здесь никогда не бывал, да и бункера как такового в трибуне устраивать не собирались.