6 главных аутлетов Москвы с модными брендами

Распродажи в Москве не заканчиваются никогда! В этих торговых центрах можно найти не только известные зарубежные бренды, но и отечественные.

Во всех этих торговых центрах представлены только дисконт-магазины разных брендов одежды, обуви, товаров для дома. Коллекции обновляются регулярно, так что здесь можно провести весь день в поисках интересной вещи.

1. «Архангельское Аутлет»

Торговый центр на западе Подмосковья построен в виде деревни. Только вместо домов здесь роскошные магазины. Здесь по большей части представлен тяжелый люкс вроде Loro Piana и Brioni, а также бренды среднего ценового сегмента — Pinko, Max Mara, Wolford и другие. Всего около 90 магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Кроме того, в «Архангельском» есть и химчистка, которая специализируется на премиум-изделиях. Они реставрируют сумки, в том числе из редких видов кожи, меховые пальто и восстанавливают дорогую одежду.

В торговом центре можно оформить карту лояльности и получить еще дополнительную скидку 5%, 7% или 10% (в зависимости от магазина). Иностранцы могут оформить Tax Free. Для этого нужно приобрести товар на сумму более 10 000 рублей в одном магазине за один день. Исключение – если вы гражданин страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия).

Добраться сюда можно на бесплатном автобусе от метро «Крылатское».

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2. «Vnukovo Outlet Villiage»

Это один из самых больших торговых парков. В «деревне» на юго-западе Москвы расположено более 200 модных магазинов, а также несколько ресторанов и общественных пространств, где можно отдохнуть от покупок.

Здесь можно найти известные сумки от Michael Kors, Furla, Cromia, одежду от Guess и S.Oliver, а также российские марки 12Storeez и Charuel.

В отделе информации аутлета можно оформить карту лояльности. В большинстве магазинов по этой карте вы получите дополнительную скидку 5%. Также есть и возможность оформить Tax Free.

От метро «Саларьево» сюда ходят автобусы 304, 911, 1002.

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3. Outlet Village «Белая дача»

Еще одна деревня с дисконт-магазинами находится на юго-востоке Москвы. «Белая дача» построена в виде старинного русского города с узкими улицами, башней в центре и разноцветными домиками-магазинами в купеческом стиле по периметру.

В торговом центре около 180 магазинов, в основном, среднего ценового сегмента. Patrizia Pepe, Coccinelle, United Colors of Benetton – и другие известные мировые бренды. А также здесь много российских марок: Ecco, Akhmadullina Dreams, BRUSNIKA, CALISTA, Charmstore. Скидки круглый год 30%-70%, а также бывают разные акции.

Карта клиента дает дополнительные 5% и доступ к закрытым распродажам.

От метро Котельники сюда ходит маршрутный автобус 5.

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4. Novaya Riga Outlet Villiage

Огромная аутлет-деревня на западе Москвы, где более 150 магазинов среднего ценового сегмента. Из российских брендов в представлены 2Mood, Larro, Ralf Ringer, 12 Storeez, из иностранных — Armani Exchange, Ash, Boss, Liu Jo. Во время акций скидки доходят до 90%.

А кроме магазинов, в «деревне» есть гастровилла. Здесь собраны разные кафе и рестораны, где проходят кулинарные мастер-классы, дегустации и концерты.

Карта привилегий дает дополнительные 5%. Также иностранные туристы могут оформить Tax Free.

Добраться можно на бесплатном автобусе от метро Строгино.

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5. «Fashion House Аутлет Шереметьево»

Более сотни магазинов российских и зарубежных брендов, преимущественно демократичных. Есть и мультибрендовые дисконт-магазины, например, Lamoda Sport Outlet, специализирующийся на товарах для фитнеса и тренинга, а также No One с преимущественно итальянскими марками обуви.

Каждую неделю магазины обновляют специальные предложения. Программа привилегий дает дополнительные скидки от 5% до 20%.

Добраться можно на автобусе 400 от метро «Речной вокзал».

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6. Дисконт-центр на улице Орджоникидзе

А если вы не хотите выезжать далеко от центра Москвы, то лучше всего посетить торговый центр около метро «Ленинский проспект». Здесь более 100 магазинов, преимущественно недорогих брендов или среднего ценового сегмента. Mango, Ecco, S.Oliver, Tom Tailor, Ostin, Zolla и другие.

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