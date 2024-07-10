На каких авто ездил Сталин? (ФОТО)

Вождь народов был настоящим фанатом американского автопрома. Его любимой машиной был бронированный лимузин, который считался самым защищенным автомобилем в мире.

Говоря о служебных автомобилях Иосифа Сталина можно описать их одним словом – роскошные. За годы нахождения у власти ему пришлось поездить как минимум на пяти VIP-автомобилях.

Vauxhall

SSPL / Getty Images SSPL / Getty Images

Первый служебный автомобиль появился у Сталина сразу после революции 1917 года, когда было сформировано правительство большевиков. Сталин занял должность народного комиссара по делам национальностей и пересел на роскошный Vauxhall 1914 года. Автомобиль был привезен из Англии и предназначался для матери императора Николая II, Марии Федоровны.

Сталин оценил роскошный кузов английской машины, но ее тихоходность была очевидным минусом.

Packard Twin Six

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В годы Гражданской войны Сталин влюбился в американский автопром, проехавшись на Packard Twin Six. Внушительных размеров машина к тому же разгонялся до 130 км/ч – ключевой фактор для любителя быстрой езды товарища Сталина. Он попросил найти ему такую же машину в качестве служебной, что было не сложно: аналогичные автомобили уже были популярны у партийной верхушки.

«Сталин обожал носиться по подмосковным дорогам на своем 12-цилиндровом “Пэккарде” с откинутым тентом», – вспоминал Степан Гиль, начальник гаража народного комиссариата и личный водитель Ленина.

Роллс-Ройс «Серебряный призрак» (Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost)

Когда советская номенклатура решила ездить на одинаковых, однотипных автомобилях, выбор пал на Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost. С 1922 по 1925 год из Англии в Советский Союз завезли 73 такие машины. Немецкий писатель Адольф Гофмейстер в своих воспоминаниях отмечал: «Я еще никогда не видел такого скопления “Роллс-Ройсов”, которое наблюдал однажды вечером на набережной Москвы-реки. Я так и не понял, почему именно “Роллс-Ройсы” нашли путь к сердцу Внешторга и попали в СССР…».

Вероятно, потому что это были надежные, просторные автомобили с отменными характеристиками. На «Серебряный призрак» пересел, в том числе, и Сталин.

Packard Twelve

В 1935 году, зная о страсти Сталина к «Пэккардам», президент США Франклин Рузвельт передал советскому лидеру подарок – бронированный белый лимузин Packard Twelve. На тот момент это была самая совершенная модель по техническим характеристикам. Машина разгонялась до 130 км/ч при солидной массе в 6 тонн (только каждая дверь весила 350 кг). И только один экземпляр был сделан с бронезащитой. Он и достался Сталину.

Подарок Сталину понравился. Он периодически ездил на нем даже когда всю политическую элиту пересадили на отечественные автомобили. Было внесено лишь одно изменение – Packard перекрасили в черный правительственный цвет.

ЗИС-115

ЗИС-110 Hulton Archive / Getty Images Hulton Archive / Getty Images

Но несмотря на всю любовь к американским и английским автомобилям, Сталин решил импортозаместить правительственный автопарк: иностранные автомобили бросали тень на престиж рабоче-крестьянского государства.

Впрочем, советские vip-автомобили тоже делали с оглядкой на американские.

Сначала на ленинградском заводе попытались сделать аналог Buick Model 80, но машина в серию не пошла. Следующий эксперимент был более удачным: московский ЗИС-101 имел много заимствований у «Пэккардов». На этот автомобиль пересела партийная верхушка. Но до уровня сталинского автомобиля ЗИС-101 все равно не дотягивал.

ЗИС-110 - советская версия Packard Custom Super Eight подошла куда лучше. Его бронированная версия с индексом 115 была построена в конце 1940-х и стала официальной машиной Сталина.

ЗИС-110 KEYSTONE-FRANCE/ Gamma-Rapho / Getty Images KEYSTONE-FRANCE/ Gamma-Rapho / Getty Images

Ее основа – это бронекапсула. Это была единая оболочка из брони, обшитая снаружи кузовными панелями. ЗИС-115 считали самым защищенным автомобилем в мире и секретным изделием. Его выпустили всего в 65 экземплярах.

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