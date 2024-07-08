Байкало-Амурской магистрали – 50 лет

Что мы знаем о железной дороге, которую задумывали еще в XIX веке, а достроили лишь в конце XX века.

О строительстве железной дороги по Восточной Сибири и Дальнему Востоку задумывались еще в царские времена. Исследовав огромную территорию от города Усть-Кут до реки Муи, специалисты Генштаба пришли к выводу, что это совершенно невозможно ни технически, ни финансово. Вновь к этому вопросу вернулись уже 1920-е годы. А в 1938 началось строительство Байкало-Амурской магистрали, которую коротко и емко назвали БАМ. В этом году ей исполняется 50 лет.

А. Хрупов/Sputnik А. Хрупов/Sputnik

1. Первые исследователи территории, по которой позже проложили магистраль, писали, что эта земли «непригодна для культуры и не может быть рассматриваема как запас земли для заселения».

Маршани/Sputnik Маршани/Sputnik

2. В 1932 году было принято решение о строительстве магистрали. Подходы к трассе и ее первые участки строились силами заключенных Бамлага.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1938 году его поделили на шесть железнодорожных исправительно-трудовых лагерей. В общей сложности на строительстве БАМА работали больше 150 тысяч заключенных.

3. В конце 1930-х для исследования территории использовали аэрофотосъемку – непроходимая тайга не позволяла вести разведку с земли.

Владимир Грановский/Sputnik Владимир Грановский/Sputnik

4. Регулярное движение поездов на первом участке магистрали началось в 1958 году.

Облезов/Sputnik Облезов/Sputnik

А в 2003-м на БАМе был открыт самый протяженный в России тоннель – Северомуйский, протяженность которого составляет 15,3 км.

5. В 1974 году БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой – молодежь со всей страны ехала работать над амбициозным советским проектом.

А. Зенян/Sputnik А. Зенян/Sputnik

6. БАМ считается одной из самых крупных трасс в мире. Ее протяженность – больше 4300 километров, причем значительная часть дороги проходит по зоне вечной мерзлоты.

М. Начинкин/Sputnik М. Начинкин/Sputnik

7. Это самый дорогой советский проект – его стоимость в начале 1990-х составляла почти 18 млрд рублей.

И. Зотин/Sputnik И. Зотин/Sputnik

8. Трасса пересекает 11 рек, в том числе Ангару и Лену, Витим и Зею, Селемджу, Бурею и Олекму. А также семь горных хребтов - Байкальский, Кодарский, Таранский, Дуссе-Алинь, Муйский, Удоканский и Сихотэ-Алинь.

Чейшвили/Sputnik Чейшвили/Sputnik

9. Магистраль проходит через шесть регионов России, на ее пути построены более четырех тысяч мостов и около трехсот станций.

Виктор Ахломов/Sputnik Виктор Ахломов/Sputnik

10. БАМ поднимается на 1323 метра над уровнем моря, пролегая через Муруринский перевал.

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